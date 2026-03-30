Muere el exministro de Exteriores socialista Carlos Westendorp, hombre clave en el fin de la guerra de Yugoslavia

Licenciado en Derecho, fue ministro durante la era de Felipe González, pero también Alto Representante de la ONU para Bosnia y Herzegovina así como embajador de España en Estados Unidos.

A los 89 años, ha fallecido el exministro socialista de Exteriores Carlos Westendorp, uno de los hombres clave en el fin de la guerra de Yugoslavia, según ha confirmado el actual titular de la cartera, José Manuel Albares. "Fue ministro de Exteriores, figura clave de la política exterior y servidor público ejemplar. Su compromiso con el proyecto europeo, el diálogo y la paz representa los mejores valores de nuestra diplomacia", ha escrito el ministro, que ha querido enviar su más sentido pésame a sus seres queridos.

Carlos Westendorp y Cabeza, nacido en Madrid en 1937, ingresó como licenciado en Derecho en la carrera diplomática en 1964, llegando a ser cónsul adjunto en São Paulo (Brasil) dos años después. Durante los Gobiernos de Felipe González, Westendorp fue secretario de Estado para las Comunidades Europeas, en sustitución de Pedro Solbes, hasta que González lo nombró ministro de Exteriores, cargo que ejerció de manera breve, apenas unos meses, en sustitución de Javier Solana.

En 1999 se presentó con el PSOE a las elecciones europeas, en las que salió elegido diputado; en 2003 fue elegido diputado en la Asamblea de Madrid, cargo que ocupó hasta convertirse en embajador de España en Estados Unidos, antes de Jorge Dezcallar. Uno de sus papeles clave en la historia fue el que tuvo durante la guerra de Yugoslavia. La ONU lo designó Alto Representante de Naciones Unidas para Bosnia y Herzegovina, donde tenía una misión clara: que se cumplieran los acuerdos de paz. "[Slobodan] Milosevic era el típico líder autocrático", explicó en junio de 2021 a laSexta, en un especial sobre el conflicto en los Balcanes. "Daba miedo... bastante... todos los dictadores dan mucho", aseguraba.

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En su misión a Yugoslavia, Westendorp quiso llevarse a un jovencísimo Pedro Sánchez, al que había conocido en su etapa en el consulado de Nueva York. "Era un chico espabilado, prometía", aseguraba entonces el socialista, quien no podía imaginar que años después acabaría siendo presidente del Gobierno. Como anécdota, contaba que en aquella época necesitaban nombres en clave: "Cuando yo salía, decían 'sale oro'". ¿Era 'bronce' Pedro Sánchez? "Yo creo que sí".

Aunque en muchas ocasiones se atribuye a Westendorp la creación de la bandera actual de Bosnia y Herzegovina, y aunque sí participó en su diseño, no fue del todo suyo. "La diseñó un equipo técnico", aseguraba en laSexta, aunque habían elegido un color azul claro más similar al de la ONU. "Yo preferí el azul oscuro, de la UE, como objetivo final de ese país, el de integrarse" en el bloque europeo. Aunque todavía no lo es, desde 2022 Bosnia es candidato a formar parte de la UE.

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