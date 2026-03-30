Cómo la bandera de Bosnia y Herzegovina acabó siendo de color azul europeo gracias a Carlos Westendorp

Westendorp, quien fuera secretario de Estado para las Comunidades Europeas, ministro de Exteriores y representante de la ONU en Bosnia y Herzegovina tuvo mucho que ver en el diseño de la bandera actual del país.

De la desintegración de Yugoslavia nacieron seis países con reconocimiento pleno, entre ellos Bosnia y Herzegovina. Tras un referéndum en 1991, un año después proclamó su independencia pero algunos de los elementos clave de la nación fueron posteriores: el 14 de diciembre de 1995 entró en vigor su Constitución y su bandera actual no se adoptó hasta 1998.

En ocasiones se atribuye a Carlos Westendorp el diseño del emblema, y aunque sí tomó parte en el proceso, no todo fue cosa suya. Con un diseño curioso y ciertamente inusual, la bandera está formada por un triángulo isósceles de color amarillo, sobre un fondo de color azul oscuro; a lo largo de la hipotenusa del triángulo, nueve estrellas blancas de cinco puntas, dos de ellas inacabadas, a los bordes superior e inferior de la bandera.

El triángulo de la bandera de Bosnia y Herzegovina representa las tres naciones del país —bosnios, croatas y serbios— y la hilera de estrellas, a Europa, concebidas de manera infinita —por eso se 'parten' en los bordes de la bandera—. Los colores, los tradicionalmente asociados a la neutralidad y a la paz. El Parlamento bosnio-herzegovino no llegó a un acuerdo de bandera que fuera aceptable para todas las partes, por lo que esta fue la que se presentó tras el conflicto.

Con esta bandera, desaparecían los símbolos nacionales o religiosos, como las flores de lis del escudo de los primeros reyes de Bosnia —rechazado por croatas y serbios—, el patrón croata (de cuadros blancos y rojos) o el águila bicéfala de Srpska. "No es que yo la diseñara", explicó en junio de 2021 a laSexta, en un especial sobre el conflicto en los Balcanes.

"Lo hizo un equipo técnico, pero con una diferencia: el azul que salió de aquella reunión era un azul claro", aseguraba, en referencia a un color más próximo al de las instituciones de la ONU. "Yo preferí el azul oscuro de la UE como objetivo final de ese país", añadió, en alusión a la futura integración de Bosnia y Herzegovina en el bloque europeo. Desde 2022, es candidato oficial aunque sigue sin formar parte de la Unión Europea.

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Lo cierto es que esta bandera rara vez se ve en la República de Srpska —la República Serbia de Bosnia, una de las dos entidades que conforman el país—: allí optan por la bandera regional o la nacional serbia. En general, en la región también muchos bosnios prefieren recurrir a antiguas banderas, como la usada antes de que se adoptara la nueva —con el escudo de las flores de lis— o la antigua bandera yugoslava.

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