La historia de Musa, jugador del Real Madrid de baloncesto, pone los pelos de punta. Su familia vivió la guerra de la antigua Yugoslavia y ha relatado en 'Jugones' cómo fueron aquellos terribles momentos. Él, afortunadamente, no estuvo en la guerra.

"Mi padre estuvo en la guerra. Él me contaba que fue muy duro. No sabes dónde está tu familia, no sabes en ese momento si mi madre estaba en casa o muerta...", le cuenta a José Luis Sánchez.

Su hermano sí estuvo en la guerra, en Bosnia: "Fue muy difícil. Mi hermano estuvo en la guerra siendo muy pequeño...".

"Hablamos muchas veces de estas cosas y es un horror", recuerda el jugador de baloncesto.