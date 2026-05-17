Así es el Muro de los Caídos de la CIA, un memorial a sus agentes caídos con más de 140 estrellas talladas

¿Por qué es importante? Hasta este viernes se habían tallado 140 estrellas en el mural. Este viernes se talló una nueva estrella, la primera desde el 2023, en memoria de un agente de quien se desconoce tanto su identidad como la operación en la que habría caído.

El Muro de los Caídos de la CIA, inaugurado en 1974, rinde homenaje a los agentes fallecidos en servicio con estrellas talladas en su honor. Hasta el viernes, contaba con 140 estrellas, pero ahora suma una más, la primera desde 2023. La identidad y operación del agente conmemorado son desconocidas. La CIA opera globalmente, con presencia destacada en Oriente Medio y acciones contra el narcotráfico en México, donde recientemente murieron dos presuntos agentes. De las 141 estrellas, solo 108 nombres han sido reconocidos públicamente, destacando muertes en conflictos como Laos, Vietnam, Afganistán e Irak.

El Muro de los Caídos de la CIA tenía talladas 140 estrellas hasta el viernes, cuando se talló una nueva. El mural de la inteligencia estadounidense guarda un tributo a los agentes caídos con una estrella tallada por cada agente muerto en servicio.

Este viernes se talló la primera estrella en el muro desde 2023, pero se desconoce por completo la identidad y la operación en la que habría caído.

La CIA tiene personal desplegado en muchas partes del mundo, con una delegación especial en Oriente Medio. De hecho, según medios estadounidenses, puede que fueran ellos quienes informaran del lugar en el que se encontraba el ayatolá Ali Jamenei el día en el que lo mataron.

La CIA también estaría operando contra el narcotráfico en México. Hace un mes, mataron a dos presuntos agentes suyos, aunque no hay confirmación oficial.

El Muro de los Caídos de la CIA se inauguró en 1974. Muchas de las estrellas que hay en él son por agentes muertos en Laos, en Vietnam o en las guerras de Afganistán e Irak. Sin embargo, de los 141, Estados Unidos solo ha reconocido públicamente el nombre de 108.

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