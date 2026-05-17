Ahora

Los caídos de la CIA

Así es el Muro de los Caídos de la CIA, un memorial a sus agentes caídos con más de 140 estrellas talladas

¿Por qué es importante? Hasta este viernes se habían tallado 140 estrellas en el mural. Este viernes se talló una nueva estrella, la primera desde el 2023, en memoria de un agente de quien se desconoce tanto su identidad como la operación en la que habría caído.

El muro de los caídos de la CIA
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Muro de los Caídos de la CIA tenía talladas 140 estrellas hasta el viernes, cuando se talló una nueva. El mural de la inteligencia estadounidense guarda un tributo a los agentes caídos con una estrella tallada por cada agente muerto en servicio.

Este viernes se talló la primera estrella en el muro desde 2023, pero se desconoce por completo la identidad y la operación en la que habría caído.

La CIA tiene personal desplegado en muchas partes del mundo, con una delegación especial en Oriente Medio. De hecho, según medios estadounidenses, puede que fueran ellos quienes informaran del lugar en el que se encontraba el ayatolá Ali Jamenei el día en el que lo mataron.

La CIA también estaría operando contra el narcotráfico en México. Hace un mes, mataron a dos presuntos agentes suyos, aunque no hay confirmación oficial.

El Muro de los Caídos de la CIA se inauguró en 1974. Muchas de las estrellas que hay en él son por agentes muertos en Laos, en Vietnam o en las guerras de Afganistán e Irak. Sin embargo, de los 141, Estados Unidos solo ha reconocido públicamente el nombre de 108.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La participación en las elecciones de Andalucía es del 37,24% a las 14:00 horas, un 3% más que en 2022
  2. La OMS emite una declaración de "emergencia de salud pública de importancia internacional" por el nuevo brote de ébola en el Congo y Uganda
  3. El conductor que atropelló a ocho personas en Módena es un hombre de 31 años con problemas psiquiátricos
  4. Irán advierte a EEUU de una respuesta "más contundente" ante cualquier nueva agresión
  5. La FAPE respalda la suspensión cautelar de acreditación a Vito Quiles y Bertrand Ndongo en el Congreso: "Nada tienen que ver con el periodismo"
  6. Malú presenta su nuevo disco, 'Quince': "Estoy viviendo el escenario en su estado más bello y más puro"