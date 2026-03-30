El día que Carlos Westendorp quiso llevarse a Pedro Sáchez a Yugoslavia: "Un chico espabilado, prometía"

Westendorp fue nombrado Alto Representante de la ONU para Bosnia y Herzegovina con la misión de que Milosevic cumpliera los acuerdos de paz. Junto a él, quiso llevarse a un jovencísimo Pedro Sánchez.

A cargo del Ministerio de Exteriores estuvo sólo unos meses, pero después llegó el que fue su gran papel: en 1997, Carlos Westendorp fue nombrado Alto Representante de Naciones Unidas para Bosnia y Herzegovina, con una misión clara: que se cumplieran los acuerdos de paz. Westendorp, que ha fallecido este lunes 30 de marzo a los 89 años, se vio cara a cara con el que fue el primer jefe de Estado acusado de crímenes de guerra. "[Slobodan] Milosevic era el típico líder autocrático", explicó en junio de 2021 a laSexta, en un especial sobre el conflicto en los Balcanes. "Daba miedo... bastante... todos los dictadores dan mucho", aseguraba.

En su misión, Westendorp quiso llevarse a un jovencísimo Pedro Sánchez, al que había conocido en su etapa en el consulado de Nueva York. "Era un chico espabilado, era un chico prometía", aseguraba entonces el socialista, quien no podía imaginar que años después acabaría siendo presidente del Gobierno. Como anécdota, contaba que en aquella época necesitaban nombres en clave: "Cuando yo salía o iba a algún sitio, decían 'sale oro'". ¿Era 'bronce' Pedro Sánchez? "Yo creo que sí".

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El propio Sánchez ha recordado el "privilegio" que fue para él trabajar en esa etapa, en lo que define como una "experiencia vital única". El presidente del Gobierno recuerda, en un obituario firmado en 'El País', a quien fue para él "un mentor y un maestro" pero, por encima de todo, "un amigo y una fuente de inspiración constante". Sánchez asegura que Westendorp fue "un embajador de la mejor España", país "de paz y progreso" al que representó "con orgullo.

En un largo recorrido por su trayectoria política y diplomática, el presidente asegura que España pierde a "la persona" pero "permanece su legado", el de un "auténtico humanista", un hombre "comprometido con la paz y el diálogo, que se alzó contra la injusticia y rechazó la violencia y la arbitrariedad en las relaciones internacionales".

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