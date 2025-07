Las mordidas, "el hijo puta de Santos" o el despilfarro de Ábalos: los audios de Koldo incautados por la UCO que ya conocíamos

Son miles los audios. Horas y horas de grabaciones. Algunas de ellas, no obstante, ya se fueron desvelando en laSexta el pasado mes de junio. Se trata de documentos de audio que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incautó en el mes de febrero de 2024 en el marco del registro del domicilio en Palop de la Marina (Alicante) de Koldo García. Precisamente, entonces quedó detenido por el caso que lleva su nombre.

Entre ellos, está uno que data del 9 de abril de 2019, en el que el exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, dice que "Santos, y tienes que hablar tú con él, está obsesionado con Sevilla, con el puente (...) Toda la presión que está ejerciendo, me parece a mí que se juega, o el puesto, o se juega la luna".

Las mordidas

En definitiva, grabaciones que demostrarían cómo Ábalos, Koldo y el que hasta hace unos semanas era secretario de Organización del PSOE se habrían llevado mordidas durante años mediante el amaño de adjudicaciones de obras públicas, como este del 21 de enero de 2021. "Yo he recibido 450.000 de la primera tanda, que son tres contratos y 50.000 de los dos últimos contratos, ¿vale?, y luego me dieron setenta 70.000 que era de la indemnización por la parte de la bajera, que son 570.000", le dice el mismo Koldo a Cerdán, quien admite no sabérselas "de memoria".

Audios que probarían cómo la trama amañaba presuntamente contratos por toda España. En otro de ellos, se escucha al exasesor explicarle al ministro que había hablado con la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ahora también imputada. "Hay que hacer una Acciona, otra SACYR, y me dice ella, tengo que darle una a Ferrovial ¿vale? Y digo, y yo le he dicho, mira, dame estas dos ¿vale? Y lo que hagas, bien hecho está, ¿te parece bien?"

Problemas con Santos

No obstante, la relación del triángulo Koldo-Ábalos-Cerdán no siempre fue tan fluida. Según el primero, el navarro se estaría llevando más parte del pastel. Algo que, según se puede escuchar, enfadaba a García. "El hijo de puta del Santos se ha quedado con dinero, que lo ha hecho delante de mía, ¿vale? Y a mí se me están hinchando los cojones (...) Y te puedo contar mil cosas, ganar billetes de quinientos que le daba el de Guipúzcoa y mil cosas más".

En este punto cabe recordar que ese guipuzcoano es Antxon Alonso, el empresario amigo de Cerdán en cuyo trastero los investigadores encontraron una escritura de compraventa de Servinabar en la que el ya exsocialista se hacía con casi la mitad de la compañía. Una sociedad que habría conseguido multitud de obras públicas, pese a su tamaño reducido. En todo caso, ambos han declarado que ese documento nunca se elevó a público por lo que carece de valor legal.

El despilfarro de Ábalos

Volviendo a las grabaciones, hay una en la que Ábalos llega a hablar de su patrimonio y cómo se ha gastado las presuntas mordidas, lo cual le afea el que era su asesor. "Yo que sé Koldo. Yo solo sé que no tengo un puto duro. Pero, pero, no sé, que voy con 50 euros toda la puta semana, eso sí, los estoy estirando que te cagas", aquejaba en noviembre de 2023 Ábalos.

Entonces, Koldo le recuerda que su "hijo tiene que tener dinero tuyo", lo cual enfatizaba con un "por cojones". Algo de lo que el exministro es consciente, pues le explica a García que le iba "dando 1.000, 4.000", lo cual a su vez no había evitado haberse "fundido mucho". Si bien no se escucha con claridad, parece que su exasesor le pregunta en qué se lo había gastado. Ábalos tampoco le entiende, ante lo que Koldo le afea que se había gastado"470.000 euros en dos años ¡No me jodas!". Una conversación que explica que no se encontró dinero en efectivo al exministro de Fomento.