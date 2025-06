"Te gastas 470.000 euros en dos años ¡No me jodas!": el reproche de Koldo a Ábalos por haberse "fundido" tanto dinero

Koldo García grabó durante años sus conversaciones telefónicas, las cuales fueron incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la investigación del caso Koldo. Ya en el informe de este jueves -demoledor para Santos Cerdán- se conocían las trascripciones, siendo este viernes cuando las grabaciones han salido a la luz. En uno de ellos el exministro José Luis Ábalos se lamenta que no tiene "un puto duro", a lo que García le reprocha que se ha gastado "470.000 euros en dos años".

Tal y como se puede escuchar en el vídeo sobre estas líneas, después de que laSexta haya accedido a los audios, este fragmento surge en el momento que Koldo busca reafirmar con el que era su jefe si se iba "a Europa": "Yo que sé Koldo. Yo solo sé que no tengo un puto duro. Pero, no sé, que voy con cincuenta euros toda la puta semana, eso sí, los estoy estirando que te cagas", le respondía.

Entonces, el axasesor del que también fuera número tres del PSOE le asegura que su hijo, en referencia a Víctor Ábalos, tendría "que tener dinero" suyo, enfatizando en que sería así "por cojones". Cuestión que Ábalos confirma detallando, incluso, que le iba "dando 1.000, 4.000… y aun así la verdad es que me he fundido mucho". De hecho, señalaba que "solamente en alquileres" se había "gastado un huevo", pese a que había "estado en Madrid (...) y con más de 50 y tantos 1.000".

Explicación a la que, presumiblemente pues el audio no permite escuchar con claridad la respuesta de Koldo, este le pregunta en qué lo gastaba. Ábalos tampoco lo entiende, pero su exasesor continúa hablando: "470.000 euros en dos años". El exministro, en cambio, sigue su comprender al que era su mano derecha en aquel entonces.

"Si no te gastas 470.000 euros en dos años (...) ¡No me jodas!", le reprochó Koldo, que en cierto momento no puede contener la tos. Entonces, Ábalos trata de justificar sus gastos sin entenderse en la grabación muy bien en qué. Argumento que Koldo sí comprende, pues le responde "sí, no, no, a la señora de tus hijos", a lo que el exministro le responde, sin entenderse tampoco el qué.

Por la respuesta posterior de Koldo, en cambio, se sobrentiende que continúa explicándose: "Bueno, igual eso", le dice. A renglón seguido le cuestiona si su hijo le había dicho algo, ya que él tenía que llamarle para informarle de que le tenía "que ingresar 1.000 pavos al mes". En este caso, Koldo se compromete con su jefe a volver a pagarle "la pensión al niño".

Víctor Ábalos, ya señalado por Aldama

Esta es una conversación de noviembre de 2023, aunque no la única en la que aparece mencionado uno de los hijos del exministro en el informe de la UCO. Se trata de Víctor Ábalos cuyo patrimonio fue investigado por la UCO, a raíz de que el comisionista de la trama, Víctor de Aldama, lo señalara.

En el documento de alegaciones de Aldama al que accedió laSexta, el empresario señalaba que Víctor a través de varios mensajes de WhatsApp "requirió varias veces información acerca de cómo se realizaría la transmisión del inmueble situado en el Paseo de la Castellana" para su padre. Si bien no aparecen conversaciones con él, al menos en este informe del cinco de junio, las menciones a su persona llevan a posicionarlo como un actor importante en la trama.