Ábalos defiende su inocencia y se pronuncia sobre la relación entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo: "Sabía que entre ellos había un conocimiento personal"

José Luis Ábalos ha vuelto a defender su inocencia, desvinculándose de la trama Koldo y asegurando que su intención ha sido siempre la de colaborar con la Justicia. "Lo que pasa es que a veces parece que colaborar es delatar", ha apuntado.

El exministro de Transportes ha indicado, en una entrevista en 'El Confidencial', que ha vivido 18 meses de "calvario". "Yo ya estoy condenado", ha señalado, destacando que han vandalizado su vivienda y han "violentado" su intimidad. "La presunción de inocencia no la he tenido nunca. Esto es muy difícil de soportar", ha añadido, dejando claro que él no tiene "ningún problema" en colaborar.

Durante su entrevista, uno de los asuntos sobre los que no ha dudado en hablar ha sido sobre la relación entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo. Al ser preguntado sobre si sabía que Air Europa estaba patrocinando al organismo del Instituto de Empresa que dirigía la mujer del presidente del Gobierno, Ábalos ha asegurado que "no".

"Sabía que entre ellos (Javier Hidalgo y Begoña Gómez) había una conocimiento personal, pero no que éste se tradujera en ninguna colaboración formal", ha explicado, señalando que a él no le parece que ese patrocinio tuviese que afectar.

En cuanto a si Javier Hidalgo o su padre le trasladaron la posibilidad de introducir a Begoña Gómez en las negociaciones, el exministro ha indicado que en ese momento había "mucha ansiedad" por parte de los dos.

"Durante la pandemia no podían volar. Sus deudas con los propietarios de los aviones, incluso con la propia AENA, crecían y estaban dificultando su operatividad. Por lo tanto, la angustia de la familia era muy grande. Los ritmos de la administración no satisfacían las necesidades de la compañía. En ese momento, es verdad que se pudieron plantear cualquier tipo de acceso o recurso con tal de acelerar el proceso", ha admitido.

Sin embargo, ha dejado claro que él no tiene constancia de que lo hiciesen, señalando que lo que comentaron es que hicieron todo lo posible a su alcance con tal de intentar acelerar o intensificar la tramitación del expediente.