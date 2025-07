La guerra entre sanchistas y susanistas, al descubierto en los audios de Koldo: "Le quedan cuatro telediarios"

Más de los audios de Koldo García. Más de esos mensajes de viva voz de quien fuese asesor de José Luis Ábalos, del exsecretario de organización del PSOE. En esta ocasión, las grabaciones han destapado esa 'guerra' que hubo en la formación socialista entre los sanchistas y los susanistas, en una época en la que Pedro Sánchez y Susana Díaz se disputaban el poder de Ferraz.

La consigna impuesta entre los partidarios de Sánchez era clara. Está clara en los audios. Porque Koldo siempre estuvo pendiente de quienes estaban al lado del ahora presidente del Gobierno. Porque estaban convencidos de qué es lo que iba a pasar. "A Susana Díaz le quedan cuatro telediarios", se escucha decir a un hombre.

Al mismo hombre que lanza un aviso sobre qué compartir y qué no en el grupo en el que estaban: "No podemos poner bulos del PSOE de Susana Díaz. Hacedme el favor de no compartir estas cosas".

"Nosotros ya pasamos del tema. Es una cosa entre la Federación andaluza y el partido, ¿vale? Nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros tenemos que velar por el partido, por encima de los dirigentes y de Susana Díaz. Hay que apoyar al partido y a Pedro Sánchez", insiste el hombre, colaborador de Koldo García.

Atento a cualquier detalle

De un Koldo que buscaba cualquier detalle para saber cuál era la opinión y la posición sobre Pedro Sánchez de las personas que tenía en vigilancia. Incluso se fijaba en cómo reaccionaban al verle en televisión.

"Mientras comían no sé qué ha dicho Sánchez en la tele. Se han mirado el uno al otro y se han empezado a reír...", dice una colaboradora de Koldo García en los mensajes.

Él, más que pendiente: "Bien. Bien ese detalle. Ven a Pedro Sánchez. Esas cosas son importantes".

La red de 'espías' de Koldo García

Y es que Koldó pasó años grabando a todo su entorno. Años elaborando incluso una especie de red de espionaje para conocer todo tipo de información sobre sus compañeros de partido. Una red que ha quedado al descubierto en los audios que ya están en manos de Leopoldo Puente, juez del Tribunal Supremo que instruye el caso. En dichos documentos, el que fuera asesor de Ábalos pregunta a sus 'espías' por, por ejemplo, detalles de una conversación entre un tal 'Javier' y un tal 'Guzmán', a quienes presuntamente han escuchado a escondidas en un bar o cafetería.

Sus colaboradores narran lo que han oído a un Koldo interesado en si en esa conversación se estaba "criticando a María y a Santi", que podrían ser María Chivite y Santos Cerdán aunque en los audios no queda claro y sus colaboradores no identifican a las personas de las que se habla. Lo único que parecen haber sacado en claro los colaboradores es que Javier y Guzmán tramaban algo. "Ha dicho el de mi lado: 'Tú tranqui, que de eso me encargo yo y ya con eso tumbo yo a todos, si consigo eso, tumbo yo a todos'", cuenta la mujer.

Lo que está claro es que Koldo García quería saber los movimientos que había en el seno del partido de cara al comité federal: quería saber qué estaban diciendo 'Javier' y 'Guzmán' de otros socialistas, si les criticaban y si las relaciones eran buenas o malas.