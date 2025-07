El PSOE denuncia "más de un año de persecución basada en una infamia" en el Caso de Begoña Gómez y Air Europa

laSexta ha accedido a nuevos audios del caso Koldo que, aunque no forman parte de la investigación judicial, resultan reveladores. En ellos, Víctor de Aldama, presunto intermediario de la trama, asegura que Begoña Gómez no estuvo implicada en el rescate de Air Europa, afirmando que la operación fue legal y que las presiones a ministros, como José Luis Ábalos, eran normales dada la importancia del rescate. Las reacciones no se han hecho esperar: Félix Bolaños, María Jesús Montero, Ana Redondo y Jordi Hereu han defendido la legalidad del proceso, denunciando las calumnias y exigiendo disculpas por los bulos difundidos.