Montero no ve "nada irregular" en las adjudicaciones pese a las 500 páginas del informe de la UCO que lo acreditan

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha realizado un informe demoledor que señala a Santos Cerdán, ya exsecretario de Organización del PSOE, como presunto gestor de las mordidas que se embolsaba la trama Koldo. Unas mordidas que se habrían llevado gracias a varias adjudicaciones de obra pública encargadas por el Ministerio de Transportes. En total, son más de una decena las adjudicaciones que están en el punto de mira de la Justicia a tres empresas diferentes.

En los audios a los que ha tenido acceso la UCO se escucha a Cerdán, Koldo y Ábalos. En ellos hablaban de cómo se repartían las adjudicaciones, cómo pedían contratos para determinadas empresas, pero según la vicepresidenta, María Jesús Montero, pese a las casi 500 páginas demoledoras del informe de la UCO, esto no demuestra que hubiese irregularidades en las adjudicaciones.

En una entrevista este lunes en RNE, Montero ha descartado que el partido se haya podido financiar de forma ilegal. "Desde que llegamos al Gobierno hay bulos y rumores... Hay muchas otras cuestiones que están fabricadas para dañar al PSOE, a mí misma", ha comentado. "En la época de la desinformación tenemos que ser cautos, dejar actuar a la justicia y apartando ante el menor indicio a las personas", ha añadido.

De esta manera, Montero ha defendido que el Ejecutivo es "un Gobierno limpio y transparente". "Somos personas que sabemos cuál es nuestro trabajo y velamos por el buen uso de los servicios y el dinero público", ha hecho hincapié.

Así, la vicepresidenta ha insistido en que Pedro Sánchez "intentó aislar al Gobierno frente a lo que estaba pasando en el partido" y ha indicado que "en el informe de la UCO no hay nada que diga que las adjudicaciones de esos contratos fueron irregulares".

Montero no encuentra evidencias de que la adjudicación de contratos públicos estuviera amañada, pero lo cierto es que los audios dibujan una realidad muy distinta: evidencian cómo los protagonistas de la trama hablaban entre ellos para influenciar en esas adjudicaciones. Elegían a dedo a qué empresas debían entregar las obras e incluso ellos mismos perdían la cuenta de todas las cantidades de dinero que manejaban.

"Vamos a ver, yo he recibido cuatrocientos cincuenta mil (450.000) de la primera tanda, que son tres contratos y cincuenta mil (50.000) de los dos últimos contratos, ¿vale?, y luego me dieron setenta mil que era de la indemnización por la parte de la bajera, que son quinientos setenta mil (570.000). Vale, de acuerdo. Esas son mis cuentas, que no sé si son las tuyas", le dice Koldo a Cerdán.