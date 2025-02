Montero centra todas las críticas (a derecha y a izquierda) por la tributación del salario mínimo: "Hacienda no debe recaudar menos"

La derecha y la izquierda parlamentaria se han puesto de acuerdo para cuestionar a María Jesús Montero y a la tributación del salario mínimo tras su última actualización. Pese a desear una "buena jornada" a su entrada al Congreso de los Diputados, la suya ha sido bastante dura.

"Señora Montero" han sido las dos palabras más escuchadas en la Cámara Baja, con el PP siendo la formación que más duro ha atacado a la ministra de Hacienda. Cuca Gamarra ha lamentado que ahora también van a pagar la renta quienes cobren el salario mínimo, con Montero respondiendo que estos salarios ya tributaban con los Gobiernos del PP y también en el año 2023.

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha ido más allá al asegurar (falsamente) que el Estado se queda "la mitad del salario mínimo", algo que Montero le ha reprochado: "Es mentira". Ante los ataques por parte de la izquierda, especialmente de Podemos, Montero ha defendido que es necesario "recaudar para dar igualdad de oportunidades" a los ciudadanos.

Tampoco ha sido fácil para Yolanda Díaz estar en la bancada del Gbierno mientras escuchaba argumentos de la oposición en contra de la tributación, con la que ella tampoco está de acuerdo. Ha llegado a escuchar los argumentos que también podían ir destinadas a ella.

"No es que Hacienda vaya a recaudar más, es que no debe recaudar menos", ha asegurado Montero, una afirmación que ha hecho que Díaz gesticule notablemente a su lado, frunciendo el ceño y resoplando. Elías Bendodo le ha llegado a decir que "no se lo tenga en cuenta", un comentario nada a ninguna de las dos vicepresidentas, que le han tachado de "machista y paternalista".

De hecho, ya en Granada, Yolanda Díaz le quitaba hierro a los desacuerdos. "Pensamos diferente, pero caminamos juntos", ha declarado, insistiendo en que el Gobierno sigue trabajando unido.