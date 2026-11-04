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Puente dimite

Carlos Cué relata cómo ha vivido el PSOE los días previos a la dimisión de Puente: "Ha habido una discusión interna muy potente"

Los detalles El periodista de 'El País' sostiene que "es evidente que Sánchez ha intentado pararlo y le había pedido aguantar", pero muchos dirigentes socialistas creían que Puente "se tenía que ir".

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Este martes, Óscar Puente presentó su dimisión como ministro de Transportes tras su comparecencia en el Congreso de los Diputados por la tragedia de Urda. laSexta ha informado en exclusiva de que informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tan solo un minuto antes con un mensaje en el que le pedía que no lo interpretara como una traición.

Carlos E. Cué explica en Más Vale Tarde que "es evidente que Sánchez ha intentado pararlo y le había pedido aguantar", algo que hizo tanto el presidente como "todo el entorno de Sánchez".

Sin embargo, la postura del jefe del Gobierno no era compartida por todo el Ejecutivo ni por todo el PSOE: "Había división de opiniones y había un sector importante de ministros y de dirigentes del PSOE que decían que puente se tenía que ir".

"Ha habido una discusión interna muy potente", añade el periodista de 'El País', que sostiene que, al contrario de lo que dice el PP, "no ha sido por las encuestas, sino que ha sido una cosa un poco más lógica, como es una discusión política de fondo sobre si tenía que dimitir o no".

Por último, y pensando en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Cué cree que, "con la dimisión de Puente, el PSOE y la izquierda tienen una oportunidad mejor que antes de la dimisión".

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