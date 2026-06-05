Rufián continúa su gira para aunar a la izquierda: se verá con Mónica Oltra el 19 de junio en Valencia

El contexto El acto con la candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia llega más de dos meses después del que el portavoz de ERC protagonizó junto a Irene Montero.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, continúa su gira para unir a la izquierda más allá del PSOE y participará en un acto con Mónica Oltra, candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia. Este evento será el 19 de junio en el Parc de Capçalera de Valencia, tras más de dos meses desde su acto en Barcelona junto a Irene Montero y Xavier Domènech. Rufián inició en febrero una serie de encuentros con líderes de izquierdas para discutir la situación actual y un frente común, abriéndose recientemente a liderar este espacio. La charla coincide con el proceso de ratificación de Oltra como candidata para 2027.

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, continuará con su gira de actos para intentar aunar a la izquierda situada a la izquierda del PSOE y protagonizará un acto junto a la candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia, Mónica Oltra.

Esta nueva charla, que tendrá lugar el 19 de junio a las 19:00 horas en el Parc de Capçalera de Valencia, llega más de dos meses después de que Rufián realizase un acto en Barcelona junto a la eurodiputada de Podemos Irene Montero y el exportavoz de los Comuns en el Parlament Xavier Domènech.

En este sentido, cabe recordar que el portavoz de Esquerra comenzó el pasado 18 de febrero junto al dirigente de Más Madrid Emilio Delgado una serie de actos públicos con líderes políticos de diferentes formaciones de izquierdas para hablar sobre la situación actual y sobre el frente común de izquierdas que el portavoz de ERC en el Congreso lleva mucho tiempo defendiendo.

El del próximo 19 de junio será el primer acto que protagonizará Rufián tras abrirse hace unos días a liderar él mismo este espacio situado a la izquierda del PSOE. Además, se trata de una charla que no pilla por sorpresa, ya que el diputado, en el acto que realizó junto a Montero y Domènech, expreso que "ojalá" pudiese hacer "otro acto con una persona extraordinaria como es Mónica Oltra".

Este anuncio del acto llega dos días después de que la Ejecutiva de Compromís por Valencia aprobase iniciar el procedimiento para convocar una asamblea de manera extraordinaria en la que ratificar a Oltra como candidata a la Alcaldía de Valencia en las elecciones municipales del 2027.

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