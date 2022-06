Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha vuelto a defender este sábado su inocencia en un acto de Compromís. Visiblemente emocionada, Oltra se ha dirigido a sus padres: "Jamás me he apartado de los valores de integridad, honestidad y honradez que me enseñasteis en casa", ha manifestado. Asimismo, también se ha dirigido a sus hijos, afirmando que lo que peor le "sabría" de todo esto es que llegaran "a la conclusión de que la honestidad y la honradez no sirve".

Así se ha pronunciado la vicepresidenta del Gobierno valenciano tras su imputación por el presunto encubrimiento de delitos sexuales de su exmarido a una menor tutelada de 14 años, una imputación que Oltra considera "una cacería de la extrema derecha": "Llegará un día en el que caerá un rayo, matará a una persona e imputarán al alcalde", ha declarado.

Sus compañeros de partido comparten la opinión de Oltra y en el acto de Compromís de este sábado todo han sido palabras de aliento hacia la política valenciana: "Si tocan a una de los nuestras, nos tocan a todos", ha declarado Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso, mientras que Joan Ribó, alcalde de Valencia, ha mostrado su "total apoyo" a Mónica Oltra. "Todo esto que queremos seguir haciendo no se puede entender sin ella", ha defendido.

Por su parte, su socio de gobierno socialista, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha dicho que el periodo de reflexión que pide no tiene plazos: "Tiene que tener desde la seriedad el tiempo que corresponda", ha manifestado Puig. Sin embargo, no cree que esta imputación ponga al Botànic, su pacto de gobierno, en peligro. Por su parte, desde Compromís no temen que en el PSOE vaya a tomar medidas.