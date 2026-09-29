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Sigue la última hora del 'decreto Maricarmen' para regular la vivienda en España

Texto no definitivo todavía

Moncloa avanza bonificaciones fiscales de hasta el 100% para pequeños propietarios que congelen o bajen alquileres

Los detalles El Gobierno sigue apurando la hora límite para presentar el texto y está realizando modificaciones antes de enviárselo a los grupos parlamentarios este miércoles.

Consejo de Ministros sobre Vivienda
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El decreto de vivienda "no es definitivo" todavía. Según ha podido saber laSexta, desde el Gobierno siguen conformando el texto antes de enviárselo a los grupos parlamentarios y una de las medidas que estará serán las bonificaciones fiscales para pequeños propietarios que congelen o bajen alquileres.

Porque para el Ejecutivo es importante trasladar la idea de que los pequeños propietarios van a salir beneficiados, algo que es una exigencia tanto de Junts como del PNV. Por ello, una de las medidas que se incluyen en el decreto es que puedan tener bonificaciones de hasta el 100% si congelan o bajan la renta a sus inquilinos.

Ahora bien, no hay un texto definitivo todavía. Aunque esa medida esté presente, a estas horas el Gobierno sigue negociando y reescribiendo el documento para garantizar que salga adelante. Y el tiempo se le echa encima.

Aunque para la publicación del mismo en el Boletín Oficial del Estado pueden apurar hasta que convoquen el pleno en el Congreso de manera oficial, los grupos parlamentarios tendrían que tener el texto del decreto en sus manos 48 horas antes de la celebración del pleno.

Es decir, este miércoles antes de las 11:00 deberían de tenerlo y son los tiempos con los que juegan en Moncloa para apuntalar un decreto de vivienda que sigue teniendo a varias ciudades de España en vilo.

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