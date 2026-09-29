La Fiscalía niega que haya una investigación prospectiva a Zapatero porque los autos del juez Calama están "razonados milimétricamente"

Los detalles El expresidente del Gobierno pretendía excluir de su investigación un informe policial que le implicó en el supuesto cobro de 200.000 euros que le habría abonado un grupo empresarial peruano por intermediar, presuntamente, con autoridades de Bolivia.

La Fiscalía ha rechazado el recurso del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para excluir un informe policial de su investigación. Zapatero está implicado en el supuesto cobro de 200.000 euros de un grupo empresarial peruano por presunta intermediación con autoridades bolivianas. La fiscal Anticorrupción Elena Lorente sostiene que el juez José Luis Calama ha llevado a cabo una instrucción "razonada milimétricamente" y niega que se trate de una "investigación prospectiva". Además, critica que Zapatero cuestione el acceso de la policía a informes de inteligencia financiera del Sepblac, considerando esta objeción anacrónica.

La Fiscalía se ha opuesto al recurso con el que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pretende excluir de su investigación un informe policial que le implicó en el supuesto cobro de 200.000 euros que le habría abonado un grupo empresarial peruano por intermediar, presuntamente, con autoridades de Bolivia.

La Fiscalía ha contestado este martes a la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero que el juez José Luis Calama no solo no tiene "patente de corso" contra él, como aseguró en uno de sus escritos, sino que sus autos están "razonados milimétricamente" pese a las afirmaciones del expresidente señalando que hay una investigación prospectiva.

Según el auto, al que ha tenido acceso laSexta, la fiscal Anticorrupcion Elena Lorente alude a que el auto en el que Zapatero pretendía sacar de la investigación un informe de la UDEF y acusaba a Calama de tener una "patente de corso" para desarrollar la instrucción "en realidad, sirve de excusa para encubrir su persistente deseo de limitar la actuación judicial".

"La referencia corsaria no sólo es que choque con la forma en que se está llevando la instrucción, con autos razonados milimétricamente, sino que implica una concepción contraria a derecho de lo que es una instrucción judicial", señala el escrito.

La fiscal rechaza que Zapatero esté sufriendo "una investigación prospectiva", como denuncia, y recalca que "el objeto del procedimiento no se circunscribe al relato de hechos de un auto que sostiene una medida de investigación, como es la de entrada y registro".

"Se trata de una sesgada y limitativa interpretación de lo que es objeto de esta investigación penal con el objetivo de encorsetar la investigación. Ciertamente, los pagos recibidos por el investigado procedentes de FOCUS que ya figuran en el atestado de abril de 2026 ni son un hallazgo ni menos quedan fuera del ámbito delictivo que se está investigando. Antes al contrario, ponen en evidencia otro hecho relativo al delito de tráfico de influencias, que venía ya siendo objeto de esta instrucción. Existe así una incuestionable conexidad tanto sustantiva como procesal", apunta.

A la "presunta influencia del investigado para lograr la ayuda pública recibida por Plus Ultra", resulta que se suma, dice la fiscal, "la presunta influencia del mismo para lograr una oportuna resolución de las autoridades de Bolivia como explica el atestado cuya expulsión se pretende".

"En ambos casos, el investigado sale económicamente beneficiado. En el caso de Plus Ultra con la interposición de la pantalla Análisis Relevante SL y en el segundo con un pago directo en las cuentas bancarias del propio investigado".

También critica que Zapatero cuestionase que la policía accediese a informes de inteligencia financiera del Sepblac: "Cuestionar a estas alturas el acceso de la Policía a los informes del SEPBLAC resulta anacrónico y muestra cierta ceguera a los avances que desde el año 2010 han acaecido en nuestro país con la implementación de las Directivas de la Unión Europea de blanqueo".

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