Señalar al que protesta: la derecha y la ultraderecha tratan de desacreditar a los manifestantes y al Sindicato de Inquilinas

Los detalles Los miembros del Partido Popular y Vox han achacado la protesta de la Puerta del Sol a una vinculación con la izquierda como estrategia para ganar votos.

La protesta en Sol ha generado incomodidad en la derecha, que ha comenzado a señalar a los manifestantes y al Sindicato de Inquilinas. Desde el PP de Madrid, Carlos Díaz-Pache ha criticado al sindicato, mientras que el alcalde José Luis Martínez-Almeida considera que las protestas son una estrategia de la izquierda para ganar votos. Alfonso Serrano, senador del PP, las califica de "aquelarre izquierdista". Nuevas Generaciones del PP en Madrid intentó desacreditar la protesta con un cartel. Santiago Abascal de Vox también se mostró crítico, llamando a los manifestantes "milicias de Sánchez". Alberto Núñez Feijóo utilizó el caso de Olga, una mujer desahuciada que se suicidó, para criticar al Gobierno y las protestas, omitiendo que su desahucio ocurrió tras el rechazo del PP, Vox y Junts al Decreto de Moratoria de Alquileres, lo que propició su situación.

La protesta en Sol incomoda a la derecha, que ha empezado los señalamientos directos a los manifestantes, pero también al Sindicato de Inquilinas. Es una práctica habitual, no les gusta el ruido en la calle y para intentar apagarlo desacreditan. Desde el PP de Madrid ha sido Carlos Diaz-Pache el que ha cargado contra el sindicato.

Son 8.000 en toda España no 1.800. Para José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, los que protestan por la vivienda son la punta de lanza de la izquierda, cree que los utilizan para ganar votos. Y, para Alfonso Serrano, senador del PP, son un aquelarre izquierdista con instigadores claros.

Luego esta lo de las Nuevas Generaciones del PP en Madrid, que ha hecho un cartel con el Paint con el ingenioso lema 'Me hubiera gustado ser abretzale pero nací en Parla' en un claro intento de desacreditar la protesta en Sol.

Aquí tampoco podía faltar Santiago Abascal. Para él, los manifestantes son las milicias de Sánchez. No le ha gustado nunca el sindicato de inquilinas a Vox esto pasó hace unos meses en el Congreso.

Feijóo y el caso de Olga

Hasta Alberto Núñez Feijóo ha optado por esta estrategia al asegurar que nadie salió a protestar por el caso de Olga. Ella llevaba viviendo en su casa 20 años. "Soy monoparental. Tengo dos hijas de un padre que no paga la pensión", explicaba. Se divorció y perdió su trabajo. Su vida se empezó a tambalear y comenzaron los problemas. Ya no podía pagar la hipoteca ni acceder a un alquiler: "También se que con unos ingresos de 600 euros no puedo acceder a una vivienda"

Solo 600 euros para mantener a dos niñas. Llegó a un acuerdo con el banco por el cual podía vivir en el piso pagando un alquiler social. "Después el banco vende el piso con ella dentro", recuerda Pau Segura, miembro del Sindicato de Vivienda de L'Hospitalet.

Esa venta es la que catapultó el desahucio. El Sindicato de Inquilinos se movilizó por ella y consiguió frenar un primer intento de desahucio: "Se hace un informe en el que se muestra riesgo real de suicido. El abogado lo presenta y el juez lo desestima". Nada fue suficiente para frenar ese desahucio y ese trágico final porque terminó quitándose la vida.

Y, ahora, Feijóo utiliza su historia para cargar contra el Gobierno y contra la acampada de la Puerta del Sol: "Leí que hay también otros desahucios que ocurren en Cataluña y leí el caso de una señora, creo recordar que se llamaba Olga, que tenía dos hijos, que fue desahuciada y que, no puedo decir como consecuencia de eso, pero sí puedo decir que esa persona se suicidó. Nadie acampó por ella. Nadie preguntó por ella".

Sin embargo, se olvida un dato bastante importante del caso de Olga. Su desahucio se activó justo después de que PP, Vox y Junts tumbaran el Decreto de Moratoria de Alquileres. Hubo 177 votos en contra del decreto que prorroga la suspensión de los desahucios de familias vulnerables. Su propio partido, votando en contra, propició la situación de Olga.

Desacreditar contra el que protesta: la derecha y la ultraderecha señalan a los manifestantes y al Sindicato de Inquilinas

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