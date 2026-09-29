Los socios esperan a leer los decretos mientras Sánchez les pide empatía y otros ministros hablan de despreocupación por Junts y PNV

Los detalles Todas las formaciones con las que negocia el Gobierno emplazan a ver la letra pequeña de los decretos para posicionarse. De esta línea se salen PP y Vox, con los que el Ejecutivo ni cuenta.

El Gobierno está tranquilo al respecto de los dos decretos de vivienda. No parecen estar preocupados por los posibles 'no' de formaciones como el PNV o Junts, pero al mismo tiempo Pedro Sánchez les pide "empatía con la ciudadanía".

Porque el Ejecutivo ha sacado 'in extremis' los dos decretos de la vivienda, pero los socios no garantizan la aprobación. Ante esto, Pedro Sánchez ha emplazado a los socios a mostrar empatía cuando la votación llegue al Congreso.

"Hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios, al Congreso de los Diputados hacer su parte y pido a los grupos parlamentarios, aquellos que han mostrado a su voluntad de llegar a un acuerdo, que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar y que pongan por delante los intereses de la gente a los intereses de los especuladores", ha afirmado en un vídeo subido a redes sociales.

Pedro Sánchez pide empatía a los grupos parlamentarios porque sabe que las medidas para paliar el drama de la vivienda están en sus manos. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos decretos. Pero para que se hagan realidad, para que cambien la vida de la gente, los tiene que votar la mayoría del Congreso. Y ahí entran en juego Junts, el PNV y Podemos.

El Gobierno tiene 60 horas para convencer a sus líderes: Carles Puigdemont, Aitor Esteban, Irene Montero. El viernes se votará en el hemiciclo en un proceso exprés que no es el habitual.

Posturas de los socios

Los socios tendrán que posicionarse. Y, a tres días de la votación, no está del todo claro que vaya a salir adelante porque los socios esperan a la lectura completa de los decretos para emitir su veredicto.

En el caso de Junts no emiten ninguna señal. Por el momento, en la formación independentista reina el silencio. Desde que el Consejo de Ministros aprobara los dos decretos, solo emplazan a ver el detalle de los dos textos para poder evaluarlos. Eso sí, hasta esta hora no rechazan nada en concreto y ello dice mucho después de largas conversaciones con el Gobierno.

Por parte del PNV, parecen más cerca del sí que Junts. Ahora bien, quieren ver la "letra pequeña" pese a haber estado hablando hasta el final con el Gobierno. Unas conversaciones centradas en los desahucios y las bonificaciones a inquilinos y pequeños propietarios.

Y Podemos tampoco ha desvelado su postura, pero Irene Montero sí ha hablado en las últimas horas y acusa al Gobierno de "hacer trampas" al dividir el decreto: "Saben que lo de los alquileres indefinidos va a caer. ¿De verdad pensaban que nos la iban a colar? Como lo de ayer no había por donde cogerlo, en vez de arreglarlo han dicho 'vamos a hacerles el lío'.

El decreto no los ha enamorado, pero otra cosa es lo que acaben votando. Y no parece que lo vayan a dejar caer pese al discurso de Montero, pero sigue siendo una incógnita y el rechazo al mismo está encima de la mesa.

Junts, PNV y Podemos. El Gobierno los necesita. Y, sin embargo, en Moncloa aseguran que no están preocupados. Fuentes del Ejecutivo aseveran a laSexta que están convencidos que ninguna de las tres formaciones va a asumir el coste político que supondría estar en contra de un tema tan politizado. Ahora bien, ello respecto al primer decreto porque saben que respecto al segundo no lo han negociado con todos los socios de investidura y saben que la prórroga de los alquileres era una línea roja tanto para Junts como para el PNV.

El Gobierno trata de convencer al bloque de la investidura porque es evidente que ni Vox ni el PP se plantean apoyar los decretos de vivienda. En el caso del PP, es que incluso antes de que los aprobara el Consejo de Ministros, Alberto Núñez Feijóo ya aventuraba que no van a funcionar.

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