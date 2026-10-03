Mónica García dice que la izquierda está preparada para un adelanto electoral "ahora y dentro de dos meses" y evita hablar de su liderazgo

García ha insistido en que la decisión sobre un eventual adelanto corresponde al jefe del Ejecutivo: "La decisión la toma el presidente", ha apuntado, al tiempo que ha reconocido que desconoce qué opción terminará tomando Pedro Sánchez.

Mónica García ha asegurado este viernes en Al Rojo Vivo que la izquierda está preparada para afrontar un posible adelanto electoral, aunque ha evitado pronunciarse sobre cuándo podría producirse. "Estamos preparados para ahora, para dentro de un mes, para dos meses, para tres meses", ha señalado la ministra de Sanidad.

García ha insistido en que la decisión sobre un eventual adelanto corresponde al presidente del Gobierno: "La decisión la toma el presidente", ha apuntado, al tiempo que ha reconocido que desconoce qué opción terminará tomando Pedro Sánchez. "Yo no soy adivina y mucho menos leo mentes", ha ironizado.

La entrevista también ha girado en torno a las informaciones que sitúan a Mónica García como una de las posibles candidatas de Sumar a las próximas elecciones generales en caso de adelanto electoral. Preguntada directamente sobre si estaría dispuesta a dar el paso, la ministra ha evitado confirmar o descartar esa posibilidad. "No te voy a dar ese titular", ha respondido.

"Somos muchas personas en ese espacio colectivo, con mucho talento, con mucha capacidad y con mucha disposición para dar un paso al frente y para hacerse cargo del espacio de la izquierda", ha explicado. García ha rechazado así entrar en una pugna individual por el liderazgo de ese espacio. "Ni yo ni alguien individual va a salir a decir 'soy yo, eres tú", ha afirmado.

La ministra ha insistido además en que actualmente es "ministra de Sanidad" y que su candidatura es a la Comunidad de Madrid, aunque ha señalado que Sumar es ahora mismo "un espacio político plural" en el que se trabaja para alcanzar un consenso.

Sobre el liderazgo de Sumar, y después de que se le señalara que el espacio todavía no tiene candidato o candidata para unas posibles elecciones, Mónica García ha lanzado un mensaje: "No os preocupéis, que lo vamos a tener muy pronto, más pronto que tarde".

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