Urtasun condena "el secuestro de la Global Sumud Flotilla" y exige la liberación del español Abú Keshek: "No lo vamos a permitir"

¿Qué ha dicho? El ministro de Cultura afirma que la acción de Israel en aguas internacionales "vulnera la convención del derecho al mar y todas las convenciones del derecho humanitario".

Ernest Urtasun, ministro de Cultura y miembro de Sumar, participó en la marcha del 1 de Mayo en Barcelona, donde criticó el "secuestro de la Global Sumud Flotilla" por Israel. Urtasun condenó el asalto a embarcaciones en aguas internacionales, calificándolo de violación del derecho marítimo y humanitario. Exigió la liberación de Saif abú Keshek y Thiago Ávila, quienes serán trasladados a Israel para interrogatorios. Israel interceptó más de veinte barcos en el Mediterráneo, alegando que la iniciativa está liderada por Hamás. La Global Sumud Flotilla denunció la destrucción de barcos y el abandono de civiles en peligro ante una tormenta.

Ernest Urtasun, ministro de Cultura y miembro de la formación Sumar, ha estado en la marcha de Barcelona con motivo del 1 de Mayo en la que, además de hablar de vivienda, ha dejado un mensaje después de lo que ha tildado como "secuestro de la Global Sumud Flotilla" por parte de Israel.

"Estamos ante un secuestro. Asaltar una embarcación en aguas internacionales vulnera la convención del derecho al mar y todas las convenciones del derecho humanitario. Condeno este asalto", ha expuesto.

Además, ha exigido la "liberación inmediata de Saif abú Keshek y de Thiago Ávila": "El Gobierno y el ministerio de Exteriores está movilizado para la liberación del español Saif abú Keshek. No lo vamos a permitir".

Por su parte, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha condenado igualmente el abordaje y pone en el foco a la Unión Europea. "No hace absolutamente nada", ha manifestado en Málaga durante la marcha del 1 de Mayo.

"Están vulnerando la legalidad internacional con absoluta impunidad. Se llamen como se llamen, exigimos el comportamiento, el respeto y la legalidad internacional", ha afirmado.

Todo, después de que Israel interceptase más de dos decenas de barcos en aguas internacionales del mar Mediterráneo y de que confirmasen que tanto Keshek como Ávila serán trasladados al país hebreo para "ser interrogados". El resto de los tripulantes de las embarcaciones ya están en la isla griega de Creta.

"Saif abú Keshek, sospechoso de afiliación a una organización terrorista, y Thiago Ávila, sospechoso de actividades ilegales, serán llevados a Israel para su interrogatorio", ha expuesto el Ministerio de Exteriores israelí.

En dicho comunicado, los hebreos han dado "las gracias" a Grecia por aceptar que los activistas desembarquen en sus costas. En ese sentido, reiteran que la iniciativa naval está "encabezada por Hamás" y que supone "otra provocación para desviar la atención de su negativa a desarmarse y beneficiar los intereses publicitarios de provocadores profesionales".

"Las actividades humanitarias en la Franja de Gaza las gestiona la Junta de Paz", han añadido sobre la labor del organismo creado para aplicar la propuesta de Donald Trump en el enclave, que incluía un alto el fuego que Israel viola prácticamente a diario.

Por su parte, la Global Sumud Flotilla ha reaccionado inmediatamente para exigir la liberación inmediata de Abú Keshek y Ávila. "Liberen a Thiago y Saif, ya. Pedimos a todos los gobiernos que hagan todo lo posible para presionar al régimen israelí para que libere a todos los secuestrados de forma ilegal", ha apuntado.

Según han reportado, las fuerzas navales israelíes interceptaron, abordaron e inutilizaron varios barcos, dejando a cientos de civiles a la deriva y de forma intencionado ante una tormenta inminente.

"Tras destrozar los motores y destruir los sistemas de navegación, el ejército se retiró, dejando intencionadamente a cientos de civiles a la deriva en embarcaciones averiadas e inoperativas, directamente en la trayectoria de una tormenta inminente", añadieron. Además, destacaron que "se bloquearon las comunicaciones con múltiples embarcaciones, impidiendo que pudieran coordinarse o pedir ayuda".

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