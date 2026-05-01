Robles responde a Trump y dice que sus amenazas de retirar las tropas de España "sobran": "Estamos absolutamente tranquilos"

Los detalles La ministra de Defensa se ha mostrado "muy tranquila" con la posición española en contra de la guerra de Irán, motivo de las amenazas del estadounidense, respecto a las que ha dicho que "ni proceden y no tienen ningún marco legal"; por lo que le ha pedido "mucho respeto" para España.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha expresado su tranquilidad frente a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de retirar las tropas de España debido a su postura contra la guerra en Irán. Robles ha subrayado que tales amenazas carecen de marco legal y ha pedido respeto para España, afirmando que el país cumple con sus obligaciones en la OTAN. Además, ha reiterado el compromiso de España con la paz y el derecho internacional. La polémica surgió cuando Trump sugirió retirar tropas de países como España e Italia por su falta de apoyo en el conflicto con Irán, lo que ha sido recibido con calma por el Gobierno español.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado "absolutamente tranquila" ante la última amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de retirar las tropas de España, y le ha respondido, "con respeto pero con toda contundencia", que "estos mensajes ya sobran".

Robles se ha mostrado "muy tranquila" con la posición española en contra de la guerra de Irán, motivo de las amenazas de Trump, respecto a las que ha dicho que "ni proceden y, desde luego, no tienen ningún marco legal"; por lo que le ha pedido "mucho respeto" para España.

"No aceptamos lecciones y estamos absolutamente tranquilos porque somos uno de los países que más cumple" con la OTAN, ha afirmado Robles en declaraciones a los medios a la llegada a un acto organizado por el diario 'El País', con motivo de su 50 aniversario.

Asimismo, la ministra ha asegurado que el Gobierno de España "es muy firme, sabe lo que hace, está comprometido con la paz, con el respeto al derecho internacional, con la Alianza Atlántica, con las misiones de paz en el mundo".

De esta manera, Robles ha incidido en que no se puede pedir a España que ayude en una guerra ilegal y que no tiene cobertura internacional, en alusión al conflicto de Irán, y ha subrayado que "España es un país serio y comprometido con sus obligaciones con la Alianza Atlántica, firmemente comprometido con la paz en el mundo": "Por lo tanto, no aceptamos lecciones de nadie".

Tras manifestar su respeto por todos los países aliados y por el pueblo americano, Robles ha reiterado que "pocos países pueden hablar de un compromiso tan grande como el que España tiene".

Una nueva amenaza

La polémica comenzó este jueves, cuando el republicano afirmó que podría retirar las tropas estadounidenses desplegadas en España e Italia, después de haber amenazado ya con hacerlo en Alemania, debido a la falta de apoyo de esos países ante la guerra en Irán.

Al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca si planea hacer con España e Italia lo mismo que con Alemania, el presidente respondió: "Sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha servido de ninguna ayuda y España ha sido horrible, absolutamentehorrible". "Cuando nosotros los necesitamos, ellos no estuvieron ahí. Tenemos que recordar eso", insistió el republicano.

Por su parte, el Gobierno está tranquilo ante este planteamiento del presidente estadounidense. Fuentes del Ejecutivo han manifestado a 'EFE' que España es un socio fiable y que siempre cumple con los compromisos adquiridos. El Ejecutivo se ha pronunciado así de la misma forma que en otros momentos en los que la Administración Trump ha lanzado amenazas, como la posibilidad de suspender a España de su pertenencia a la OTAN.

Sobre Alemania, consideró que está haciendo un "trabajo terrible", en una aparente referencia al canciller alemán, Friedrich Merz. "Tiene problemas de inmigración, tiene problemas energéticos. Tiene problemas de todo tipo y tiene un gran problema con Ucrania, porque están metidos en ese lío", subrayó.

Trump, quien ha mostrado en numerosas ocasiones su descontento con la OTAN por no colaborar con Estados Unidos en la guerra de Irán, anunció el miércoles que su Gobierno "está estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania", decisión que ahora valora extender a otros países de la Alianza Atlántica.

Desde el inicio de la ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero, Trump ha mostrado su descontento con países como España por su negativa a autorizar el uso de sus bases en el conflicto y por, según él, no colaborar en desbloquear el estrecho de Ormuz, boicoteado por Irán en respuesta a los ataques estadounidenses e iraníes.

El presidente estadounidense ha llegado a amenazar también con abandonar la OTAN y con "cortar todo el comercio" con España. La semana pasada, una comunicación interna del Pentágono publicada en exclusiva por la agencia de noticias 'Reuters' incluso sugería que EEUU se planteaba suspender a España de la OTAN tras su posición sobre la guerra en Irán.

Estados Unidos tiene unos 3.200 efectivos desplegados en España, repartidos principalmente entre las bases de Rota y Morón. España es el tercer país de la Unión Europea con más tropas estadounidenses, después de Alemania (unos 35.000) y de Italia (unos 12.000).

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