Saif Abukeshek, el español retenido por Israel, ya participó en la primera flotilla

El contexto Fuentes de Exteriores aseguran a laSexta que el ministro José Manuel Albares está en "contacto permanente con sus homólogos israelíes y griegos" después de que los hebreos hayan retenido y trasladado a su país a Abukeshek, ciudadano de origen palestino y nacionalizado español.

Saif Abukeshek, activista con doble nacionalidad española y palestina, fue detenido por Israel mientras participaba en la Global Sumud Flotilla, un movimiento civil no violento que busca desafiar la ocupación militar de Palestina. Residente en Barcelona y secretario de relaciones internacionales de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Abukeshek ha estado involucrado en iniciativas a favor de los derechos palestinos. La IAC ha exigido su liberación inmediata junto a Thiago Ávila, también retenido, alertando sobre posibles penas severas en el sistema judicial israelí. La organización pide movilización social e institucional para defender los derechos humanos.

Saif Abukeshek, el activista con nacionalidad española de la Global Sumud Flotilla retenido por Israel, reside en Barcelona y ya había participado en la primera flotilla que salió hace unos meses de la capital catalana, aunque se había quedado en tierra antes de ser interceptados.

Saif Abukeshek cuenta con doble nacionalidad, palestina y española, y es secretario de relaciones internacionales de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), por lo que desarrolla una actividad especialmente intensa en el ámbito de los derechos de los pueblos como, en este caso, del palestino, según ha explicado a EFE el portavoz de IAC, David Caño.

El activista había participado en la primera flotilla que salió de Barcelona hace unos meses y que también fue interceptada por Israel en aguas internacionales, aunque en aquella ocasión abandonó la embarcación en la que viajaba en el último puerto que pisaron, en Italia, antes de ser bloqueados. "Saif reivindica su derecho a poder hacer activismo ya que también tiene la nacionalidad española", ha asegurado Caño.

El sindicalista, uno de los coordinadores europeos de la flotilla, lleva años implicado en el movimiento a favor de los derechos de los palestinos y había también participado en un intento de romper a pie el bloqueo de Gaza, cuando fue detenido en el aeropuerto de Egipto y deportado, según la IAC.

Campañas de "acción directa" y "sin violencia"

La Intersindical Alternativa de Catalunya ha exigido este viernes la puesta en libertad de Abukeshek y de Thiago Ávila, de nacionalidad brasileña. El sindicato ha lamentado que las autoridades israelíes hayan liberado al resto de personas de la flotilla que fueron interceptadas el pasado jueves mientras que mantienen retenidos a Abukeshek y Ávila "con la intención de someterlos a un proceso judicial bajo legislación israelí, con acusaciones vinculadas al terrorismo".

Esta organización ha alertado sobre la situación del activista hispano-palestino ya que cree que podría afrontar "penas elevadas" dentro del sistema judicial israelí. La Intersindical ha exigido la puesta en libertad "inmediata" de los dos detenidos y "garantías para su integridad física", al tiempo que ha hecho un llamamiento a la movilización social e institucional "en defensa de los derechos humanos y la solidaridad internacional".

En una entrevista publicada esta semana en la web de IAC, el activista retenido, que trabaja en una empresa de equipamientos tecnológicos, rechazaba cualquier relación con organizaciones armadas palestinas y reivindicaba la Global Sumud Flotilla como "un movimiento civil", basado en la no violencia. En esta línea, aseguraba que sus campañas "pasan por la acción directa", en un intento por "crear una cultura que, desde la no violencia, pero con acción directa, se enfrente a la ocupación militar" de Palestina.

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