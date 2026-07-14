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SENTENCIA HISTÓRICA

Moncloa, Ferraz y socios claman al cielo por una condena al hermano de Sánchez con la que el PP no duda en hacer sangre

Los detalles Desde la izquierda política hablan de "auténtica barbaridad", "cacería" contra el Gobierno y hasta de "sobrada".

Imagen de archivo de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El PSOE deja claro lo que opina de la sentencia al hermano de Pedro Sánchez. De hecho, no dudan en hablar de cacería al Gobierno, así como en mostrar su "discrepancia absoluta". Incluso, hablan de "auténtica barbaridad".

"No nos va a quitar de la cabeza que hay una cacería contra el PSOE y contra Pedro Sánchez", sostenía el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López. También apuntan que no se ha perseguido un delito, sino a una persona por ser hermano del presidente.

Una versión que avalan sus socios de Gobierno. "Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tiene un juez encima por la cara", ha asegurado el vocal de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, quien también ha hablado de "sobrada".

Fuentes de Moncloa dicen que "era evidente que no había pruebas" contra él, mientras el ministro de Transportes, Óscar Puente, interpela directamente al Partido Popular (PP). "El PP nos acusa de hacer ingeniería electoral, cuando a lo que estamos asistiendo más bien es a albañilería judicial", ha escrito en X.

Y mientras tanto, los 'populares' se frotan las manos y celebran la sentencia en lo que definen como "un día histórico", que "en cualquier país haría caer a cualquier gobierno", ha criticado Ester Muñoz.

Desde la ultraderecha van más allá y califican a los socialistas de ladrones. Ha sido José M. Figaredo quien ha sostenido que "esto lo que demuestra es que estos tipos son unos chorizos. Unos auténticos cacos que han colocado a su familia para enchufarla para obtener dinero a través de fondos públicos".

Todo mientras el Gobierno ratifica su apoyo a los condenados y confía en que, en instancias superiores, la Justicia confirme la inocencia de David Sánchez. Y es que la defensa del hermano del presidente del Gobierno recurrirá la sentencia.

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