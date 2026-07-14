Iñaki López responde a Rufián: "Dice que hay ocho catalanes en la selección, pero los goles los están metiendo los vascos"

El partido de España contra Francia de semifinales del Mundial también ha protagonizado la conversación del Congreso de los Diputados, donde todos apuestan por victoria de 'La Roja', pero cada uno barriendo para casa.

España entera ya está lista para el trascendental partido de semifinales del Mundial entre la selección española y Francia y el Congreso de los Diputados no ha sido la excepción.

En el hemiciclo hoy se ha hablado mucho de fútbol y además con relativo consenso, apostando por una victoria de España de cualquiera de las formas, desde la goleada de Pepa Millán (Vox) al ajustado 1-0 de María Jesús Montero.

Otros barrían un poco para su casa, como Gabriel Rufián, que aunque afirmaba no esconderse y expresar su deseo por una victoria de España, recordaba que en el equipo hay "ocho catalanes".

"Ocho catalanes dice Rufián que hay en la selección, pero luego los goles los están metiendo los vascos, porque Oyarzabal y Merino están que se salen", le responde Iñaki López, que manda un aviso: "Espérate que resucite Nico Williams".

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