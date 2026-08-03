Ramoncín carga contra la falta de prevención en Ceuta: "Es difícil creer que nadie se enterara"

En Más Vale Tarde, Ramoncín ha reflexionado sobre lo ocurrido en Ceuta, cuestionando que nadie conociera lo que iba a ocurrir. A su juicio, existe "un problema de prevención": "Es difícil creer que 50.000 personas se movilicen y nadie se entere".

¿Sabía alguien que iba a producirse la entrada masiva de migrantes en Ceuta? Esa es la pregunta a la que ha respondido Ramoncín durante su intervención en Más Vale Tarde, donde ha puesto el foco en la "prevención" y gestión de este tipo de situaciones.

"Hay cosas que son difíciles de creer y de explicar. Es difícil creer que 50.000 personas se movilicen en un país y nadie se entere. Y esa información la tiene que tener quien la tiene que tener", afirma. Para Ramoncín, también resulta "muy difícil explicar por qué no se previene todo". "Nos pasa con los fuegos y nos pasa ahora. Hay un problema de prevención de las cosas. ¿Por qué no se han montado antes esos espigones?", se pregunta.

"Cuando un chaval de 18 años decide salir de su casa, tirarse al espigón y jugarse la vida, lo está dejando todo y es por algo", señala. "Hay gente que lo ha perdido todo y, además, muchos saben que van a ser rechazados", añade el colaborador del programa, remarcando cómo la situación también está siendo utilizada con fines políticos. "Cada uno va allí a vender su pescadito", critica.

Ramoncín asegura que detrás de la crisis migratoria existe "un enredo geopolítico importantísimo, serio y grave", aunque insiste en que lo más preocupante es "cómo no se atienden cosas que pueden ocurrir". "¡Tú sabes que esto puede ocurrir en cualquier momento!", concluye.

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