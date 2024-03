Miguel Ángel Rodríguez niega haber amenazado a ningún periodista ni haber difundido "bulos", y no tiene previsto dimitir. Así se ha expresado el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso en conversación con laSexta, después de que señalara a varios periodistas de 'El País' y 'eldiario.es', a quienes acusó de acosar presuntamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid como a su entorno a raíz del escándalo que ha salpicado a la pareja de esta, Alberto González Amador.

Asimismo, el alto cargo de Ayuso ha negado que exista una campaña de acoso contra la prensa orquestada desde el Gobierno madrileño. "¿Cómo vamos a acosar a la prensa si siempre dejamos preguntar en las ruedas de Prensa a El País, laSexta, elDiario, infoLibre...", ha llegado a decir.

"Yo nunca he mentido ni he amenazado a ningún periodista ni he difundido ningún bulo. Por tanto, no voy a dimitir ni Ayuso ha pedido mi cese. Sigo teniendo la confianza de la presidenta y seguiré siendo su jefe de gabinete, por mucho que la oposición pida mi cese inmediato", ha manifestado Rodríguez en declaraciones a esta cadena, medio al que ha recordado que en los cinco años que lleva en su cargo nunca le ha impedido "hacer su trabajo" ni le ha privado "del derecho a preguntar".

Sobre las acusaciones vertidas contra los periodistas de los citados medios, el jefe de gabinete de Ayuso ha asegurado que no ha hecho "nada incorrecto", por lo que no se ha planteado "pedir disculpas de ningún tipo": "Esos periodistas que rondaban por el domicilio de Ayuso hacían cosas feas, como acosar a vecinos, tenderos de la zona...". Además, ha insistido en que le consta que "fueron dos periodistas encapuchados los que intentaron acceder por el portal de la vivienda de la Presidenta de muy malos modos".

"Tuvieron que pararles ahí y la Policía adscrita a la seguridad de Ayuso les tomó sus datos", ha reiterado, en la misma línea que ha mantenido en las últimas horas. Rodríguez, quien recientemente reconoció haber enviado un WhatsApp por un chat de periodistas para informar de ese presunto acoso, se ha justificado argumentando que las imágenes que difundió de los supuestos implicados "no constituyen ni una amenaza ni ataques a la prensa".

Respecto a las amenazas que esgrimió contra una periodista de 'eldiario.es' tras las informaciones que destaparon el caso del novio de Ayuso -"Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar, idiotas. ¡Qué os den!", le manifestó a Esther Palomera-, Rodríguez, en la misma conversación con laSexta, se ha limitado a señalar que fue una conversación "con una persona con la que tengo confianza desde hace muchos años". Y ha añadido: "Ese 'os vamos a triturar' era una confianza coloquial, como las tengo con otros periodistas".

Rodríguez ha concluido su intervención dirigida a este medio apuntando al presidente del Gobierno: "Sánchez ha ordenado una ataque frontal a Ayuso, así que a partir de ahora vamos a mencionar a Begoña, a su padre y a su familia". "Si desde Moncloa y el PSOE han entrado por ahí vamos a seguir por ahí. Son ellos los que han empezado esta guerra, no nosotros", ha finalizado.