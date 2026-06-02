Benjamín Prado habla de sus memorias y desvela que tiene Parkinson: "De momento yo me veo igual de idiota que siempre"

El escritor ha lanzado 'Qué estoy haciendo aquí' donde hace un repaso por sus recuerdos y, además, habla sobre su diagnóstico.

Benjamín Prado acaba de lanzar sus memorias bajo el título 'Qué estoy haciendo aquí'. Noticias de Cristina Pardo: Última Hora en Directo expone que esto coincide, casi, con su diagnóstico de Parkinson. "Va a firmar este fin de semana en la Feria del Libro de Madrid", anuncia le presentadora.

En el libro, el escritor "cuenta cómo se ha cruzado a lo largo de su vida con gente maravillosa", indica Pardo, "y muy importante". "Eso significa que tiene una vida muy interesante hasta el punto de que él dice que le gustaría vivir 200 años", apunta Pardo.

La presentadora, además, no duda en "aprovechar la coyuntura" y se levanta para, como anuncia, "achuchar" a Prado. "Abraza por los dos, que siendo los dos del norte no somos de prodigarnos mucho en cariño", añade Iñaki López.

El presentador señala que en libro Benjamín cuenta sus citas con Alberti, Almudena Grandes o Sabina. "Era amigo, muy amigo de esta gente", indica. En la publicación, además, también habla sobre su diagnóstico de Parkinson. López indica que es la segunda persona con esta enfermedad que él conoce.

"La primera es Miguel Ángel Revilla, que lo tiene desde hace 25 años y lo lleva fantásticamente bien", añade. "Si voy a durar lo que Revilla y en las condiciones de Revilla lo firmo", comenta Benjamín. El escritor indica que, por el momento, se ve "igual de idiota que siempre, no he empeorado mucho".

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