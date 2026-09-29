Málaga se suma a la acampada de Sol para reclamar el derecho a la vivienda

Un millar de personas continúa acampada este martes en Málaga por la crisis de la vivienda

Los detalles En paralelo a la acampada de la Puerta del Sol de Madrid, numerosas personas han pasado la noche acampados en Málaga para reclamar un decreto contra los desahucios.

Un millar de personas acamparon en una céntrica plaza de Málaga tras manifestarse por la crisis de vivienda y en contra de los desahucios, uniéndose a la acampada de la Puerta del Sol en Madrid. La protesta, convocada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y otras organizaciones, se realizó en paralelo a la negociación del decreto de vivienda por parte del Gobierno. Los manifestantes, acompañados de representantes políticos de izquierda, criticaron a los fondos buitres, el aumento de los precios del alquiler y la gestión del alcalde de Málaga. Durante la noche, se instalaron tiendas de campaña y se corearon consignas, mientras se conocía un acuerdo para que Maricarmen, recientemente desahuciada, regresara a su hogar.

Numerosas personas han pasado la noche acampados en una céntrica plaza de Málaga tras haber participado horas antes en una manifestación por la crisis de la vivienda y para reclamar un decreto contra los desahucios sumándose así a la acampada de la Puerta de Sol en Madrid.

Los asistentes acudieron a la convocatoria de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y de otras organizaciones, como en más de una veintena de ciudades españolas, tras el desahucio hace unos días de Maricarmen y mientras el Gobierno negocia el decreto de vivienda, en paralelo a la acampada de la Puerta del Sol de Madrid.

Los manifestantes se concentraron frente a la escalinata del Ayuntamiento malagueño, en cuya entrada había presencia policial, y lanzaron proclamas contra los fondos buitres, por el aumento de los precios del alquiler, frente a la expansión de las viviendas turísticas, y contra la gestión del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), al que acusan de "vender" la ciudad.

Poco después se dirigieron a pie al centro de la ciudad, por la conocida Calle Larios, hasta llegar a la Plaza de la Constitución, donde se concentraron y continuaron con sus denuncias, frente a un amplio dispositivo de una treintena de agentes de la Policía Nacional y la Policía Local.

Los asistentes, que fueron alrededor de un millar según las cifras aportadas por la Subdelegación del Gobierno, estuvieron acompañados de representantes políticos de izquierda como IU y Podemos.

Una decena de tiendas de campaña se instalaron en la plaza donde han pasado la noche y se han coreado cánticos como "Málaga para vivir, no para sobrevivir"; "Si pago el alquiler, no me queda para comer"; o "Debajo de un puente no cabe tanta gente".

Mientras se desarrollaba esta manifestación se conoció el acuerdo entre Urbagestión y los representantes de Maricarmen para que vuelva a su casa: "¡La lucha sirve!", ha defendido el Sindicato de Inquilinas.

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