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Acampada en Sol

Almeida exige que se levante "de forma inmediata" la acampada en Sol: "Si son tan valientes, que se vayan a Moncloa"

¿Qué ha dicho? El alcalde de Madrid denuncia que algunas personas "intentando trepar por las ventanas de la Real Casa de Correos" e hicieron "pintadas". "Si son tan valientes, que vayan a Moncloa", asegura.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, atiende a los medios de comunicación, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España) El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, atiende a los medios de comunicación, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España)Europa Press
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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha exigido al Delegado del Gobierno que la acampada de la Puerta del Sol sea "levantada de inmediato". Almeida reivindica que su Consistorio "garantiza el derecho a la propiedad y el acceso de esa propiedad al mercado de vivienda", algo que dice que "no sucedería con el Gobierno de Sánchez, que pone a los propietarios en una situación inferior".

"La acampada de Sol debe ser levantada de inmediato y así lo debe hacer el delegado del Gobierno. Ayer vimos imágenes lamentables de gente intentando trepar por las ventanas de la Real Casa de Correos y haciendo pintadas. Si son tan valientes, que vayan a Moncloa", asegura Almeida.

El alcalde explica que el Ayuntamiento de Madrid no ha "tenido que inventar nada nuevo" para propiciar que Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada el pasado miércoles de la vivienda en la que llevaba viviendo 70 años, pueda volver a su casa, tras un acuerdo entre su representación legal y la empresa Urbagestión que consiste en un alquiler cuya renta no superará el 30% de los ingresos netos de la inquilina y que se prolongará por ocho años.

"Se ha alcanzado un acuerdo por el que se garantiza el retorno de Maricarmen a su casa. Agradecimientos a Urbagestión y a Maricarmen, ambos agradecieron la intervención del Ayuntamiento. Frente a los que prefieren algaradas a soluciones, nosotros estamos en las soluciones", ha reivindicado.

Almeida ha insistido en que este acuerdo "no se ha conseguido con el Gobierno de España, sino con el Gobierno municipal de Madrid". "El Ayuntamiento interviene porque la propiedad lo pide y nos lo agradece antes y después. Curiosa manera de intervenir en la propiedad privada", añade el alcalde.

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