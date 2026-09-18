La memoria selectiva de Aznar: reprocha a Sánchez no haber organizado una visita de los reyes a Ceuta aunque él tampoco lo hizo en ocho años de mandato

Entre líneas Aznar asegura que estuvo "varias veces" en la ciudad autónoma "como presidente del Gobierno" aunque solo fue por actos de precampaña o del partido.

El Partido Popular está intensificando su postura sobre Ceuta, solicitando mayor presencia militar en la frontera. José María Aznar, expresidente del Gobierno, ha respaldado esta idea, sugiriendo que la militarización es la solución a la crisis migratoria. En una entrevista, Aznar criticó a Pedro Sánchez, acusándolo de "deslealtad" y "traición" por su gestión. Además, Aznar ha insistido en la necesidad de que el rey Felipe VI visite Ceuta, calificando su ausencia como una "anormalidad institucional". Aunque Aznar no organizó visitas reales a Ceuta durante su mandato, ahora considera esencial que el monarca acuda a la ciudad.

El PP está endureciendo su discurso sobre Ceuta y pide más presencia militar en la frontera. En la misma línea se ha posicionado este viernes José María Aznar, que considera que la solución a la crisis migratoria pasa por militarizar la ciudad autónoma.

En una entrevista en 'Espejo Público', el expresidente ha vuelto a atacar a Pedro Sánchez, llegando a acusarle de "deslealtad" y de "traición" por no defender a España. "Sin ninguna duda. Los militares tienen la obligación constitucional de defender el país", ha asegurado, añadiendo que el Gobierno está dando la razón a los invasores por su "cobardía, incompetencia y traición".

Además, aunque durante sus ocho años de mandato no organizó ninguna visita del rey a la ciudad, ahora dice que Felipe VI tiene que ir a Ceuta y que no dejarle es una "anormalidad institucional".

"Claro que se debería haber producido. Aquí es que estamos fuera de la normalidad institucional, donde el presidente del Gobierno lo que le está diciendo al rey de España es: 'Vas a ir a Ceuta cuando a mí me dé la gana'", ha espetado.

La última visita fue con Zapatero

Sin embargo, en ninguna de sus dos legislaturas en Moncloa los monarcas visitaron la ciudad autónoma. Entonces, el 'popular' se justificaba. "A veces las cosas tienen su mecanismo y procedimientos y hay que valorar todas las circunstancias", explicó en una entrevista de noviembre de 2007, estando ya fuera del Gobierno.

En 2007, durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, los reyes Juan Carlos y Sofía sí visitaron Ceuta, y el entonces expresidente Aznar restaba importancia a la situación. "Lo importante es que ese viaje se ha producido, no si se ha tardado más, si se ha tardado menos...", comentó.

Aznar también ha afirmado que él estuvo "varias veces" en Ceuta "como presidente del Gobierno". Sin embargo, es una verdad a medias, ya que solo acudió a la ciudad autónoma en un par de ocasiones, y nunca por visitas institucionales como presidente. Cuando estuvo, fue por actos de precampaña o del partido.

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