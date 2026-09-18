Aznar asegura que la convivencia en Ceuta "estallará" y pide militarizar la respuesta a la crisis migratoria

Los detalles Al ser preguntado sobre si Rabat chantajea al presidente del Gobierno, ha respondido que el líder socialista tiene una "situación de enorme vulnerabilidad" con Marruecos y, si no, ha añadido, que explique "por qué no ha reaccionado".

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha advertido que la convivencia en Ceuta "estallará" debido a la crisis migratoria que comenzó el 30 de julio. En una entrevista con Antena 3, Aznar calificó la situación en la ciudad autónoma de "insostenible" y sugirió enviar al Ejército si no se resuelve pronto, argumentando que se trata de una "invasión". Acusó a Pedro Sánchez de ser responsable de la crisis por, según él, dar la razón a Marruecos. Aznar también insinuó que Sánchez busca "cronificar" la crisis para obtener beneficios electorales y pidió revisar las relaciones diplomáticas con Marruecos.

La convivencia en Ceuta "estallará". Es la predicción del expresidente del Gobierno José María Aznar sobre situación en la ciudad autónoma 50 días después del inicio de la crisis migratoria del pasado 30 de julio. El exlíder del PP ha denunciado en una entrevista en Antena 3 que la situación en la ciudad autónoma es "insostenible" desde hace mas de un mes y medio, utilizando exactamente los mismos términos que Alberto Núñez Feijóo.

Como respuesta, el histórico líder del Partido Popular ha propuesto enviar al Ejército a Ceuta si la situación no se resuelve "ya", puesto que, según su criterio, se ha producido una "invasión": "Los militares tienen la obligación constitucional de defender la integridad territorial".

Aznar ha señalado directamente a Pedro Sánchez como máximo responsable de la crisis que atraviesa la ciudad autónoma, ya que, asegura, ha tomado la decisión "insólita" e "inconcebible" de dar la razón a los "responsables de la invasión", haciendo referencia a Marruecos.

Al ser preguntado sobre si Rabat chantajea al presidente del Gobierno, ha respondido que el líder socialista tiene una "situación de enorme vulnerabilidad" con ese país y, si no, ha añadido, que explique "por qué no ha reaccionado".

Del mismo modo, Aznar asegura que no tiene "la menor duda" de que Sánchez tiene la voluntad de "cronificar" la crisis para obtener un rédito electoral, y ha anticipado que "esto va a ir a peor cada día" y que "la convivencia estallará".

Ante esta tesitura, Aznar reclama que Moncloa cambie sus relaciones diplomáticas con Marruecos. "España tiene todo el derecho y tiene la obligación de revisar toda la política con Marruecos y de alentar a la Unión Europea que revise toda la política con Rabat", ha zanjado Aznar.

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