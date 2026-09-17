Feijóo convierte la migración en uno de sus ejes tras la crisis de Ceuta y endurece su discurso: "Han de volver todos"

Los detalles El líder 'popular' tiene previsto desplazarse de nuevo a Ceuta el lunes, en esta ocasión acompañado por dirigentes del PP Europeo, en una estrategia con la que buscan llevar la crisis al ámbito comunitario.

La crisis migratoria en Ceuta ha centrado el debate político, con el Partido Popular (PP) priorizando la inmigración. Alberto Núñez Feijóo ha intensificado su agenda, enfocándose en el control fronterizo y el retorno de migrantes irregulares. En Madrid, se reunió con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, coincidiendo en la necesidad de retornar a quienes entraron irregularmente. Feijóo rechaza el traslado de menores a la Península, propuesto por el Gobierno, y aboga por su retorno a Marruecos. Esta postura ha generado críticas gubernamentales. El PP lleva su posición al Parlamento Europeo, cuestionando la gestión española y demandando implicación de Bruselas. Feijóo ha endurecido su discurso, vinculando inmigración con ley y orden.

La crisis migratoria de Ceuta ha colocado la inmigración en el centro del debate político y el Partido Popular ha decidido convertirla en uno de sus principales asuntos. Alberto Núñez Feijóo ha intensificado en los últimos días su agenda sobre inmigración, con reuniones, visitas y un discurso cada vez más centrado en el control de las fronteras y el retorno de quienes entran irregularmente.

Este jueves, el líder del PP se ha reunido en Madrid con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, con Ceuta como uno de los asuntos principales sobre la mesa. Según el Partido Popular, ambos han coincidido en la necesidad de "proceder al retorno inmediato de todas las personas que entraron irregularmente". El propio Feijóo ha defendido una posición tajante: "Han de volver todos. Niños o no niños".

La postura del PP, que cada vez es más Vox, choca con la propuesta del Gobierno para trasladar temporalmente a la Península a parte de los menores no acompañados que permanecen en Ceuta, una medida destinada a aliviar la situación de la ciudad. El PP se opone a esos traslados y reclama que los menores sean devueltos a Marruecos, una posición que también ha generado críticas desde el Ejecutivo.

La reunión con el comisario europeo forma parte de una agenda que continuará en los próximos días. Feijóo tiene previsto desplazarse de nuevo a Ceuta el lunes, en esta ocasión acompañado por dirigentes del Partido Popular Europeo, en una estrategia con la que el PP busca llevar la crisis al ámbito comunitario. Será la cuarta visita del líder popular a la ciudad desde la entrada masiva de finales de julio.

Antes, este jueves, Feijóo también ha pasado por Melilla. Y este fin de semana tiene previsto participar en un acto en Badalona junto a Xavier García Albiol, alcalde de la localidad y uno de los dirigentes populares que mantiene un discurso especialmente duro en materia migratoria.

Feijóo endurece su discurso migratorio

El giro no se limita a la crisis de Ceuta. El líder del PP viene endureciendo desde hace meses sus mensajes sobre inmigración y vinculándolos también a cuestiones como el cumplimiento de la ley y la delincuencia. En enero, Feijóo ya resumía su posición con una frase: "Que aquí se viene a trabajar. Aquí se viene a cumplir la ley".

El PP también ha llevado al Parlamento Europeo su posición sobre lo ocurrido en Ceuta. El pleno de la Eurocámara ha aprobado una resolución promovida por el grupo popular europeo que cuestiona la gestión española de la entrada masiva y reclama respuestas a nivel europeo.

Por su parte, Feijóo ha reclamado responsabilidades al Ejecutivo, ha exigido la implicación de Bruselas y ha situado el control de las fronteras y el retorno de los migrantes en el centro de su discurso.

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