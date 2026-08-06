Vivas logra el compromiso del rey de viajar Ceuta (sin concretar fecha) tras 19 años sin recibir la visita de un monarca

Los detalles La última vez que unos monarcas en ejercicio lo hicieron fue en 2007, con la visita de Juan Carlos I y la reina Sofía. El viaje causó un conflicto diplomático con Marruecos.

Felipe VI recibe al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el palacio de Miravent, Mallorca, durante las vacaciones de la Familia Real. A pesar de la reciente crisis migratoria en Ceuta, el monarca no visitará la ciudad autónoma, rompiendo con la tradición de acudir ante grandes tragedias. El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, afirma que Felipe VI tiene la intención de visitar su ciudad, pero necesita autorización del Gobierno central por razones de seguridad. Desde hace casi dos décadas, los reyes no han visitado Ceuta, siendo la última vez en 2007 con Juan Carlos I y la reina Sofía. Esta visita provocó tensiones diplomáticas con Marruecos, que fueron mediadas por el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero.

Felipe VI ha recibido este martes al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Lo ha hecho en el palacio de Miravent, en Mallorca, donde la Familia Real pasará, como es costumbre, sus vacaciones este mes de agosto. Allí, el rey se ha comprometido a visitar la ciudad autónoma próximamente, aunque no ha concretado qué día será.

"El rey está comprometido con la visita a Ceuta y lo hará porque cumple con sus compromisos, lo que no le puedo decir es cuándo", ha comentado Vivas a la salida de su encuentro con el monarca. A falta de conocer la fecha, será la primera visita real desde hace 19 años.

Ceuta ha sufrido la mayor crisis migratoria de la historia de España. Por eso sorprendía la ausencia de Felipe VI, que tradicionalmente se ha desplazado a todos los lugares en los que se ha producido una tragedia.

En este sentido, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, aseguró que le consta "la voluntad del monarca de visitar" su ciudad, aunque aclaró que, por motivos de seguridad, "lo tiene que autorizar el Gobierno central".

De hecho, las dos ciudades autónomas son los únicos territorios que Felipe VI no ha visitado durante sus 12 años de reinado, y hace casi dos décadas que los reyes no aterrizan en Ceuta.

El conflicto de la última visita real

La última vez que unos monarcas en ejercicio lo hicieron fue en 2007, con la visita de Juan Carlos I y la reina Sofía los días 6 y 7 de noviembre. Fueron los primeros en hacerlo en 80 años, pues la anterior visita databa de 1927, cuando se desplazó hasta allí Alfonso XIII.

Esa visita de Juan Carlos a Ceuta hizo que Marruecos llamase a consultas al embajador español, ocasionando una crisis diplomática con Rabat. Al día siguiente, el rey Mohamed calificó ese viaje como "lamentable" y "contraproducente".

Ante esa situación, el entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y su vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, tuvieron que intervenir para apaciguar la situación y restablecer las relaciones con Marruecos.

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