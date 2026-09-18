Hugo del Prado (JUPOL) critica la "descoordinación" en el traslado al campamento del puerto de Ceuta: "Hay un mando único pero no tiene la sartén por el mango"

JUPOL reclama más efectivos para hacer frente a futuros traslados, dado que todavía quedan miles de personas por reubicar en la ciudad autónoma.

La Policía en Ceuta se enfrenta a una situación crítica, según Hugo del Prado, delegado de la Unidad de Intervención Policial del sindicato JUPOL. Del Prado ha señalado en "Más Vale Tarde" la falta de coordinación y el insuficiente número de efectivos para manejar la crisis migratoria. Criticó la desorganización en el traslado de migrantes al campamento del puerto y la insuficiencia de agentes para gestionar la situación. Con solo 70 de los 170 policías disponibles para realizar el filtro, la tarea se vuelve compleja. Del Prado responsabiliza al mando único por la falta de órdenes claras y denuncia que los policías están improvisando debido a esta carencia de liderazgo.

La Policía está sobrepasada en Ceuta y reclama más efectivos y coordinación en los operativos. Así lo ha reclamado este viernes el delegado de la UIP (Unidad de Intervención Policial) del sindicato JUPOL, Hugo del Prado, que ha criticado en Más Vale Tarde la "descoordinación" en la gestión de la crisis migratoria.

El policía ha reprochado concretamente la "descoordinación" de este viernes en el traslado de miles de migrantes al campamento del puerto de Ceuta y el limitado número de agentes que han tenido que gestionar la situación.

"No ha habido coordinación para hacer el traslado. Mis compañeros me trasladan que cuando se dieron cuenta ya estaba todo desbordado", ha comentado, afirmando que "el numérico de Policía era muy insuficiente".

"Esta mañana entraron cuatro grupos operativos, hablamos de 170 policías, de los que solo 70 estaban para hacer el filtro para poder pasarlos al campamento. Otro grupo era para recepcionarlos y otro para el camino. Es muy poca gente para hacer un trabajo muy difícil, muy difícil, muy difícil", ha declarado.

Al ser preguntado por la responsabilidad de esta situación, el policía ha señalado al mando único. "Ahora tenemos un mando único y sentimos que no está tomando la sartén por el mango. Ha habido descoordinación, sigue sin haber órdenes claras ni concisas", ha denunciado.

En este sentido, ha avisado de que "los compañeros están improvisando todo". "Las cosas están saliendo bien por su buen hacer, no porque esté coordinado ni porque nadie haya cogido el mando de la situación", ha expresado Del Prado.

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