Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, ha hablado con 'A Punt' para responder a Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el reto demográfico. En sus palabras, la miembro del Gobierno afirmó que había mandado varios mensajes a Mazón a lo largo del día en que se produjo la DANA, algo que el president admite que sí sucedió pero siempre a partir de las 20:00.

En un mensaje que el propio Mazón compartió en redes, el president desmintió todo lo que la ministra había afirmado con un texto en el que se leía "basta ya de manipulaciones". Además, una imagen adjuntada al mismo incluía un sms de la ministra con fecha del 29 de octubre de 2024 a las 20:20 de la tarde. De las llamadas, o posibles llamadas, nada.

"Presidente, soy Teresa R. Estamos pendientes y preocupados. El presidente de la CHJ (la Confederación Hidrográfica del Júcar) está inquieto pero manejando con máxima prudencia. Marlaska y Protección Civil, en ello. La Aemet, siguiendo la evolución. Dime cualquier cosa en que podamos ayudar", rezaba el mensaje.

Ahora, en 'A Punt', el president insiste: "Vi un sms estando aquí, con una cobertura muy complicada. Es que aquí no había cobertura. Entonces claro, poder decir que se puso en contacto con nosotros después de la alerta, después del aviso de riada, durante ese día y los anteriores... esto es fundamental aclararlo".

"¿Tuvo que venir el aviso de riada? ¿Tuvo que venir la alerta? Antes de las 20:00 no tenemos referencia ni de ella ni de ningún alto cargo", explica Mazón.

Porque, según él, todo fue a partir de las 20:00: "Tengo algún mensaje de ella. Puede incluso que alguna llamada perdida, pero nunca antes de las ocho de la tarde. Siempre a partir de ahí".

En ese sentido, laSexta solicitó al president de la Generalitat que mostrase las capturas de las llamadas realizadas por la ministra. Sin responder con claridad, Mazón evitó mostrar dichas imágenes sobre unas comunicaciones que según él sí le llegaron. Hasta en tres ocasiones se le pidieron dichas instantáneas.

La "comida de trabajo" de Mazón

En sus palabras, el presidente de la Generalitat habla de su agenda de dicho día: "Hubo dos días diferentes el 29 de octubre. Cuando nos trasladan que el río se ha desbordado todo cambia. Hasta aquel momento estábamos puntualmente informados. Con una comida de trabajo y luego en el despacho, pero informados. Es importante, porque lo que marca el antes y el después es el momento en que se nos comunica eso, en una situación de mucha incomunicación porque empezaban a caer los primeros terminales telefónicos".

"Es por eso por la que no se disparó la alerta. Había tormentas, y la riada de después. Eso es lo importante. Demuestra la gran revolución hidrológica que hubo en todo momento. Todo el mundo estaba en su puesto", prosiguió Mazón en sus palabras.

Y cuenta además cómo fue su día: "Uno de trabajo. Por la mañana, agenda de trabajo, con una comida de trabajo con personas y con gente que no tienen nada que ver con esto. No hay que ir acusando. He tenido que desmentir que estuviera en un cumpleaños. No es justo".

"Y sí, lo hemos ratificado. Era una comida previamente establecida para hablar del futuro de la televisión. En ella estuve informado de las evoluciones porque hasta las siete de la tarde la confederación del Gobierno no nos traslada esta revolución hidrológica", explica el presidente de la Generalitat.

Mazón, incomunicado

Sea para lo que fuese, y como informó una fuente de la Generalitat a 'ElDiario.es', Mazón estuvo incomunicado durante esas cuatro horas y no respondió llamadas. En ese sentido, la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, se encontraba muy agobiada y bloqueada.

Y es que, según cuentan, la consellera entraba y salía de la sala sin saber bien qué hacer. Cuando llegó Mazón, tarde, a la reunión, tuvieron que "explicarle los temas tratados".

Teresa Ribera afirmó que le costó "cuatro llamadas" localizar al president

Todo, a causa de las palabras de la ministra Teresa Ribera para la 'Cadena SER'. En sus declaraciones, afirmó que le costó "hasta cuatro llamadas" localizar al president de la Generalitat Valenciana.

Al final, y cuando lo logró, él le dijo que "todo iba bien" pero que durante la tarde "todo se había precipitado". Después, pidió que le disculpara y que le llamaría en diez minutos, algo que no sucedió. "Cosa que entendí perfectamente", señaló la socialista.

A la cuarta llamada, la vicepresidente tercera envió un mensaje al popular a eso de las 20:20, tal y como cuentan fuentes del Ministerio a laSexta. "Ribera lleva tratando de contactar con Mazón desde las 19:35. Le llamó a través de la secretaria" de la ministra y no obtuvo respuesta.

"Cuando Ribera le está escribiendo un mensaje de texto a Mazón, porque no lograba hablar con él, una persona que está con ella logra que alguien que está con Mazón le pase el teléfono directamente", cuentan dichas fuentes. Por tanto, Mazón y su jefe de Gabinete deberían tener esas llamadas perdidas en sus móviles.

Tellado: "La Generalitat ha estado sola y abandonada por el Gobierno"

Por su parte, Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, ha vuelto a poner al Gobierno de España en el foco: "Desde el PP pedimos suspender el pleno pero antepusieron sus intereses partidistas por encima de cualquier otra cuestión".

"Hay que poner en valor el trabajo que se ha hecho desde la Generalitat. Siento que ha estado muy sola, muy abandonada, por parte del Gobierno de España. Sánchez en la India, Ribera en Bruselas... Ella está más preocupada por lo suyo, por ser comisaria europea, que de lo de todos", insiste.

Y , de nuevo, palabras hacia la ministra: "Su agenda en los últimos meses es no acudir al Congreso a la mitad de las sesiones de control. No ha estado a la altura. Ha estado desaparecida durante nueve días. No debería ser comisaria. Lo que no nos vale para España no nos vale para Europa".

"Mazón estaba en perfecta conexión y completamente informado. La Generalitat ha puesto todos los medios, pero el Gobierno no. No ha estado a la altura. ¿El mensaje de Ribera? A las 20:20, cuando la Generalitat ya había lanzado las alertas. ¿Su llamada? Sobre las mismas horas", concluyó.