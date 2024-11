No es hasta el propio sábado por la tarde, cuatro días después de las riadas y con la ayuda sin llegar a muchos puntos, cuando Carlos Mazón anuncia su estrategia contra la emergencia surgida tras la DANA. Entonces, anuncia la creación inmediata de cinco grupos de emergencia ante la crisis ocasionada por la DANA y llama a colaborar a siete ministros.

Hasta entonces, Mazón prefería ir pidiendo lo que necesitaba al Gobierno central. Pero su gestión levantaba muchas críticas hasta el punto que las palabras de su líder, Alberto Nuñez Feijóo, invitan a pensar que en su partido no le apoyan. "Pido emergencia nacional", decía el líder del PP este lunes, lo que significaría ceder el mando al Gobierno.

"Lo que sí me chirría es que esa decisión no la ha querido tomar Mazón y este mismo lunes Feijóo ha pedido que al gobierno que lo haga quitándoles la razón a su propio presidente autonómico, da la sensación de que en el PP ya dan por dimitido Carlos Mazón o se piensan que no va a durar mucho", dice Miguel Ángel Medina, periodista de 'El País'.

Una crítica que también llega desde Compromís a través de su diputado Juan Bordera: "Mazón ha visto que está acorralado y cada una de esas instituciones ha salido a desmentir sus bulos". Y es que ante las defensas de su gestión, el president ha ido lanzado discursos que le han desmentido.

"Estaban desplegados (los militares), pero si no me dan orden no puedo entrar", le responden desde la UME.