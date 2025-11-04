La voz de las víctimas de la DANA llega al Congreso: "Mazón se situó como la víctima 230, no se puede sentir más que asco"

El contexto La dimisión de Mazón no ha aliviado el dolor de unas víctimas que llevan al Congreso el dolor de la tragedia ocurrida hace un año. "Vengo a hablar de cómo me han arrebatado a mis hijos y a mi marido", aseguraba Dolores antes de entrar a la Cámara Baja.

Los familiares de las víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024 han comparecido en el Congreso de los Diputados para compartir su dolor y peticiones en una comisión de investigación. A pesar de la dimisión de Carlos Mazón, el sufrimiento persiste. Rosa María Álvarez, María del Carmen Gil, Dolores Ruiz y María Teresa Pagán han hablado con laSexta antes de entrar. María del Carmen criticó a Mazón, calificando su dimisión como un acto político vacío. Dentro del Congreso, Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29-O, exigió "Mazón a prisión", destacando la mala gestión como causa de las muertes.

Los familiares de las víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024 han comparecido este martes en el Congreso de los Diputados para compartir su testimonio, su dolor y sus peticiones dentro de una comisión de investigación en la que la dimisión de Carlos Mazón no ha aliviado una agonía que les acompaña desde aquel fatídico día.

Antes de entrar en la Cámara Baja, Rosa María Álvarez, María del Carmen Gil, Dolores Ruiz y María Teresa Pagán han hablado con laSexta. María del Carmen ha explicado que tenían la intención de contar a los políticos "lo que parece que no saben", como "qué es lo que pasó en la Comunitat Valenciana" y "quiénes no ejercieron su responsabilidad".

Dolores no ha llevado nada preparado porque todo lo lleva dentro, lo que vivió aquel día en el que perdió a sus hijos y a su marido. Rosa Álvares cree que Mazón "no se ha ido" de su puesto, más bien ellos le "han obligado a marcharse". "No ha dimitido ni él ni le ha hecho dimitir su partido", asegura.

María del Carmen ha sido muy dura con la comparecencia de Mazón en la que anunció su dimisión, reconociendo que sintió "asco". "Solamente está por rédito político y por ver cómo salva la cabeza. No nombró a ningún fallecido. Parecía la víctima 230, no puedes sentir más que asco", lamenta.

Ahora, "Mazón a prisión"

Ya dentro del Congreso, Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29-O, ha recalcado que, tras la dimisión, ahora tienen una petición clara: "Mazón a prisión". Esta comparecencia la ven como "un alivio moral y una victoria social, la prueba irrefutable" del potencial de "las personas pequeñas" haciendo cosas grandes, y ha añadido que "salir a la calle para mantener la dignidad es capaz de cambiar el mundo".

"A nuestros familiares no los mató el clima, los mató la mala gestión, la falta de respeto por la ciencia, falta de previsión", denuncia en lo que ha sido la primera de las comparecencias del día.

