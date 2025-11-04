El PP trata de justificar su frío gesto con las víctimas de la DANA: "El más cariñoso aplauso que podemos darles es el del silencio"

Mientras tanto... Una de las víctimas de la DANA, que ha comparecido en la comisión que investiga la gestión de aquella tragedia, le ha dejado claro al PP que ese respeto deberían haberlo demostrado "cuando tocaba".

En el Congreso, PP y Vox protagonizaron una escena fría durante la comparecencia de víctimas de la DANA. Mientras los demás grupos parlamentarios aplaudían tras cada intervención, PP y Vox se mantuvieron impasibles, con los 'populares' limitándose a unos tímidos golpes en la mesa y Vox mostrando indiferencia. Esto llamó la atención de parlamentarios como Gabriel Rufián, quien señaló la falta de aplausos. El PP justificó su actitud diciendo que el "mayor aplauso" es el silencio, mientras que Vox se negó a pedir perdón. Además, el gerente del PP de Valencia hizo comentarios despectivos en redes sociales. Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, reafirmó su compromiso con su misión.

PP y Vox han protagonizado una escena incómoda y fría en el Congreso, donde varias víctimas de la DANA habían acudido para contar su dolor. En concreto, se encontraban allí para comparecer ante la comisión que investiga la gestión de aquella tragedia.

Después de cada intervención, los representantes de todos los grupos parlamentarios aplaudían. Todos, menos los del Partido popular y Vox. Por un lado, los diputados 'populares' han mantenido un rostro muy serio, sin apenas moverse tras escuchar cada testimonio. Lo más cercano a un aplauso que han estado han sido unos tímidos golpes a la mesa del portavoz popular.

Una escena parecida a la que se ha vivido con los diputados del partido liderado por Santiago Abascal, que han mostrado indiferencia con las manos cruzadas.

Sin duda, un gesto que ha llamado la atención del resto de parlamentarios, como Gabriel Rufián, que no ha dudado en señalar que ya iban cinco las víctimas que no recibían un aplauso de ellos en dicha sala. "Es por orden del partido", ha destacado el portavoz de ERC.

Un hecho que el PP ha intentado justificar señalando que creen que "el mayor y más cariñoso aplauso" que pueden darles es "el del silencio". Una afirmación a la que Maite Pagán, una de las víctimas que ha acudido allí para comparecer, ha respondido de forma tajante. "Debería haber demostrado ese respeto cuando tocaba, el día 29", ha indicado.

Por su parte, Vox ha ido mucho más allá del silencio, y es que mientras que los portavoces saludaban cariñosamente a las víctimas tras terminar cada intervención, su portavoz, Gil Lázaro, prefería irse.

Varios parlamentarios han exigido que tanto PP como Vox pidan perdón por la gestión. Sin embargo, los 'populares' se han limitado a no hacerlo, mientras que Vox ha destacado que "no tienen por qué pedir perdón".

Aunque, sin duda, la gran falta de respeto ha venido de fuera de la sala, de la mano del gerente del PP de Valencia. "Ay, Rosa, que poco queda para verte con sueldo del PSOE", ha escrito en sus redes sociales.

El Gobierno valenciano, lejos de distanciarse, ha respondido cuestionando a la víctima, mientras que Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, ha recalcado que tiene clara "cuál es su misión", asegurando que no se va a "dejar quebrar".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.