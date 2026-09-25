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Feijóo califica de "descorazonador" el desahucio de Maricarmen dos días después: "No haré demagogia"

Los detalles Dos días después del desahucio, Feijóo ha asegurado que "es descorazonador" el caso de Maricarmen que ha hecho que miles de personas salgan a la calle con una enorme indignación.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en la clausura del Campus FAES 2026 este viernes en Madrid.
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Dos días ha tardado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en decir algo sobre el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desahuciada de su casa en la que había vivido durante más de 70 años.

"Es descorazonador", ha dicho Feijóo este viernes al ser preguntado por el desahucio que ha hecho que miles de personas salgan a la calle con una enorme indignación. "No voy a hacer demagogia con esto. Utilizar a Maricarmen para hacer política yo no lo voy a hacer, para eso ya está el Gobierno", ha agregado.

Además, ha señalado que en España hubo el año pasado más de 24.000 desahucios y que "el precio de la vivienda está imparable, tanto para compra como para alquiler". Como "han pasado ocho años de gobierno" de Pedro Sánchez, ha añadido: "Pido una oportunidad para solucionar el problema de la vivienda".

Un problema que, a su juicio, solo se puede solucionar construyendo más de un millón nuevas y para el cual "este Gobierno esta inhabilitado" para buscar otras soluciones, porque Sánchez en vez de arreglarlo, "lo ha agravado".

Feijóo ha considerado que el problema de la vivienda en España "solo se puede solucionar construyendo más de un millón de viviendas nuevas". "Solo así podemos rebajar los precios de la vivienda", ha añadido en declaraciones a periodistas después de la clausura en Madrid del Campus FAES junto al expresidente del Gobierno y de su partido José María Aznar.

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