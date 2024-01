Al Partido Popular no ha tardado en volvérsele en contra su polémica propuesta para la "disolución" de los partidos que promuevan referéndums ilegales, tal y como planteó en su enmienda a la totalidad a la ley de la amnistía. No solo por las críticas que ha suscitado su idea, sino poque se trata de un proyecto que ellos mismos rechazaban hasta hace no mucho. Nos remontamos a hace menos de dos meses en el Senado.

El 21 de noviembre, Vox presentó en la Cámara Alta una iniciativa muy parecida a la que ahora propone el PP: la disolución de los partidos que promuevan un referéndum independentista. Lo sorprendente es que, entonces, Feijóo y el resto de populares no tenían duda sobre su posición al respecto de esta iniciativa, y defendían que no era constitucional. Así de tajante lo expresó la senadora Yolanda Ibarrola.

"La disolución de un partido político es de las medidas más graves que pueden ser adoptadas en democracia. El pluralismo es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, Artículo 1 de la Constitución Española", apuntó Ibarrola hace menos de 50 días. Pero no solo rechazaron este planteamiento impulsado por la ultraderecha. El Partido Popular ha votado en contra en las tres últimas ocasiones en las que los de Santiago Abascal han propuesto iniciativas similares.

Una posición olvidada a día de hoy, atendiendo a cómo han defendido en las últimas horas su cambio de postura respecto a esta cuestión: "Las propuestas de Vox son distintas a las que ha realizado el PP. Vox se refería a la ley de partidos, y nosotros hablamos de tipificar un delito dentro del Código Penal. Es evidente que en España no se puede perseguir a un partido por las ideas que defiende, pero sí a quienes cometen actos ilegales".

Estas palabras, esgrimidas por el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, han provocado un auténtico revuelo en el bloque progresista. Los socialistas creen que el PP se acerca más a Vox abriendo la puerta a ilegalizar partidos. A Salvador Illa, incluso, le cuesta diferenciarlos. "Cada vez se hace más difícil distinguir al PP de Vox. Parecen cada vez más lo mismo", ha denunciado el secretario general del PSC.

Por su parte, para la ultraderecha, lo de ilegalizar partidos no es una idea nueva. Hace cinco años, en 2019, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, defendía en el programa laSexta Noche ante el portavoz parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, esta misma idea. "Preocúpese, de verdad, porque, como podamos, los ilegalizamos". Es, en cualquier caso, una propuesta con más sombras que certezas.