Más de siete millones de españoles están confinados en sus municipios debido al aumento de casos de coronavirus. En concreto, son 7.591.052 los habitantes que solo pueden salir de su localidad para acudir al trabajo o a un centro educativo, para recibir atención sanitaria, para cuidar de personas mayores y/o dependientes u otras causas de fuerza mayor.

La incidencia de casos de coronavirus por 100.000 habitantes, cuya media española se sitúa por encima de los 300, se ha disparado. Esto ha llevado a varias comunidades autónomas a implantar duras restricciones, como los confinamientos perimetrales, en algunos de sus municipios.

A continuación, detallamos las autonomías que han optado por este tipo de medidas sanitarias, así como los municipios que tienen restringidas las entradas y salidas.

Galicia

La Xunta de Galicia anunció que toda la comunidad retrocedía a nivel 2 de restricciones desde este jueves, lo que implica una reducción de los aforos en bares y restaurantes y la limitación de las reuniones sociales a cinco personas, en algunas zonas solo permitidas a los convivientes.

El confinamiento perimetral que afecta hasta ahora a 134.048 vecinos, la mayoría en Ourense capital y en Barbadás, y también de O Carballiño, O Irixo y Boborás. También se extenderá a los habitantes de Verín, Oimbra y Vilardevós, en la misma provincia.

Navarra

El Gobierno de María Chivite decidió confinar al completo la Comunidad Foral de Navarra desde el 22 de octubre. Aquí, son 649.946 los vecinos que se han visto afectados.

El Ejecutivo autonómico también ha ordenado el cierre de toda la hostelería, bares y restaurantes, mientras que el resto de comercios deberán cerrar a las 21:00 horas, así como instalaciones para actividades deportivas y culturales. Además, las reuniones se han limitado a la unidad familiar o convivencial.

La Rioja

Esta región, al igual que Navarra, también ha decidido confinarse al completo. 315.675 habitantes solo podrán salir de la comunidad por causas de fuerza mayor. Este confinamiento perimetral comienza hoy y llegará a su fin el 7 de noviembre.

Todos los establecimientos tienen que cerrar antes de las 21:00 horas, salvo farmacias, supermercados, actividades de teatro y cine y establecimientos de bienes y servicios de primera necesidad.

Aragón

El Gobierno de Aragón ha decretado el confinamiento perimetral de sus tres capitales de provincia: Huesca, Zaragoza y Teruel. En las próximas dos semanas, sus 1.242.688 vecinos solo podrán salir de los municipios mencionados para acudir al trabajo, a un centro educativo, a un centro sanitario u otras causas de fuerza mayor que estén debidamente acreditadas.

Además, a partir del próximo lunes los establecimientos de toda la región sufrirán una limitación de aforos y horarios.

Castilla y León

Esta comunidad ha confinado a municipios de varias de sus provincias. Las últimas localidades afectadas han sido Aranda de Duero, en Burgos, y la capital burgalesa. Estos confinamientos perimetrales se suman a los decretados en las ciudades de Salamanca, León y Palencia, así como Miranda de Ebro, San Andrés del Rabanedo y San Pedro de Latarce. En total, son 646.838 los habitantes que están viviendo estás restricciones.

Asimismo, la asistencia a lugares de culto no podrá superar un tercio de su aforo y la asistencia a velatorios se limita a un máximo de quince personas en espacios al aire libre o diez en espacios cerrados, sean o no convivientes. Todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público no podrán superar el 50% del aforo permitido y los bares no podrán recibir clientes más allá de las 22:00 horas.

Madrid

A partir de este sábado, que decae el estado de alarma, la Comunidad de Madrid verá modificadas sus restricciones. Si el Ministerio de Sanidad aplicó los confinamientos por municipios, todo apunta a que el Gobierno de Díaz Ayuso lo hará por zonas básicas de salud.

A la espera de que Enrique Ruiz Escudero anuncie nuevas medidas sanitarias hacia las 14:00 horas de este viernes, por el momento en esta región hay 4.476.350 personas confinadas de manera perimetral. En concreto, los vecinos de la ciudad de Madrid, Alcobendas, Alcorcón, Getafe, Leganés, Fuenlabrada, Parla, Torrejón de Ardoz y Móstoles.

Extremadura

La Junta de Extremadura ha restringido las entradas y salidas de Jarandilla de la Vera, Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas (todas en Cáceres), así como de los municipios pacenses de La Roca de la Sierra y Usagre. En total, son 11.385 los extremeños que se han visto afectados por estas restricciones. Además, ha adoptado medidas de control de aforo en otras once localidades.

Andalucía

El Gobierno de Juanma Moreno ha ordenado el confinamiento perimetral de los municipios de Écija (Sevilla), Almodóvar del Río (Córdoba) y Linares (Jaén). Con estas tres localidades, son 109.422 los vecinos que solo pueden salir de estas localidades por causas de fuerza mayor que estén debidamente justificadas.

Además, en Granada y los 32 municipios de su área metropolitana los bares y locales comerciales tienen que cerrar a las 22.00 horas y su aforo se ha reducido al 50% y un máximo de 6 personas por mesa. También se han clausurado mercadillos y parques públicos.

Murcia

En la actualidad, la Región de Murcia tiene confinadas de manera perimetral a 40.000 personas, repartidas entre los municipios de Totana, Fortuna y Abanilla. Por su parte, las localidades de Jumilla y Lorca ya han dejado atrás estas restricciones.