Cerca de unos 6.500 independentistas, según la Guardia Urbana, han participado en una protesta para escenificar que el proceso soberanista continúa vigente, así como para denunciar que no hay "normalidad" en Cataluña. Los convocantes (ANC y Òmnium) elevan la cifra a unos 30.000 participantes. La concentración se ha organizado en torno a la avenida Maria Cristina de Barcelona, a las puertas del Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Los manifestantes han empezado a llegar a los pies de Montjuïc alrededor de las 8:30 horas, la mayoría con banderas independentistas, y se han congregado alrededor de las cuatro columnas, donde está dispuesta una línea de los Mossos d'Esquadra que impide el paso para asegurar el perímetro de la cumbre. Además han extendido una gran estelada.

A la manifestación ha asistido la plana mayor de ERC, encabezada por su presidente, Oriol Junqueras, los dirigentes de JxCat Laura Borràs, Jordi Turull y Josep Rius, entre otros, así como el diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera, además de numerosos diputados de las tres formaciones independentistas.

La movilización coincide con la cumbre hispano-francesa en la que Sánchez y Macron firman este jueves el Tratado de Amistad, un texto que no existía hasta ahora. El presidente catalán, Pere Aragonès, asistirá al inicio de la cumbre y realizará una declaración institucional después ya en el Palau de la Generalitat.

Algunos de los manifestantes han cortado la AP-7 en la Roca y Llinars durante 20 minutos. Según informa el Servicio Catalán de Tráfico, la protesta independentista, que ya ha finalizado, ha provocado retenciones de hasta 4 kilómetros y se hacen desvíos obligatorios en la salida 12A hacia la C-35.

"Junqueras traidor, te queremos en prisión"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha sido recibido en la protesta al grito de "botifler" (traidor) o "Junqueras, traidor, te queremos en prisión", al tiempo que los manifestantes han proferido cánticos a favor del expresidente Carles Puigdemont.

Antes de marcharse de la manifestación, entre gritos y abucheos, Junqueras ha reivindicado que el procés independentista "no ha terminado": "Hemos venido para decirle a Sánchez que aquí no ha acabado nada". "El independentismo sigue bien vivo. El conflicto no ha terminado porque sigue habiendo represión contra los catalanes en forma de persecución económica y de juicios", ha aseverado el presidente de ERC.

Las contradicciones de ERC

Al tiempo que el líder de ERC ha acudido junto a otros miembros del partido a la manifestación contra la cumbre hispano-francesa, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha hecho de "anfitrión" entre Sánchez y Macron.

Junqueras ha justificado esta contradicción asegurando que entienden "la posición de todos". "Reiteramos que aprovecharemos todos los espacios y oportunidades para reivindicar los derechos de nuestro país. Lo haremos dentro y fuera de la cumbre", ha señalado.