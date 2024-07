Las conversaciones entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa se intensifican y encaran su recta final cuando falta muy poco para que expire el plazo impuesto por los republicanos para cerrar un preacuerdo y con el asunto de la financiación singular en el centro del debate.

Un posible acuerdo que Marta Rovira, en una entrevista para 'El País', ha asegurado que le faltan unos "flecos muy importantes" para garantizar que las conclusiones de ese pacto se prolonguen más allá de un nuevo cambio de gobierno, sea central o autonómico.

"Los flecos que quedan pendientes son muy importantes para garantizar que el acuerdo es sostenible en el tiempo, que un eventual cambio de Gobierno no implicara que se desmonte", ha señalado Rovira destacando que se centran, sobre todo, en la financiación.

La secretaria general de ERC ha reiterado que las exigencias que están solicitando para el acuerdo ya existen en España: "Hay que poder reivindicar una agencia tributaria propia, no consorciada y que recaude todos los impuestos. Y esto no es nuevo, ya existe en el sistema español. ¿Por qué Cataluña, siendo una de las comunidades más perjudicadas en términos de déficit fiscal, no puede salir de esta situación de descompensación, realmente empoderada en términos de autogobierno?".

"El impuesto de la renta en Cataluña es uno de los que más recaudación tienen y sería un salto muy importante que fuera el IRPF el primer tributo que pueda recaudar la agencia tributaria catalana", señala.

Además, Rovira ha señalado que los avances del PSOE en otras materias, aunque no han sido aprobadas, han hecho que se afronte de una manera más amistosa las negociaciones: "Era muy importante que, al tiempo que negociamos la investidura, el PSOE avanzara en lo que estaba pendiente. Y en la última semana hemos visto cumplimientos importantísimos. Sin eso, no podíamos dar más crédito a los socialistas".

"También hemos advertido de que queremos garantías de cumplimiento de lo que no se logre cerrar esta semana. Todo esto también ha sido posible gracias a los verificadores internacionales de la mesa entre partidos", ha añadido.

No obstante, todos estos acuerdos que están intentando negociar serían gestionados por un Salvador Illa que sería president, pero Rovira señala que el acuerdo no es para investir a Illa, sino para el "avance" de Cataluña: "No es un acuerdo con el PSC, no es un acuerdo para hacer presidente a Salvador Illa, sino que es un acuerdo de avance para Cataluña. Eso implica que nosotros nos vamos a la oposición, no hay un pacto de Govern".

De este posible acuerdo se quedaría fuera Junts, pero la secretaria de ERC no lo ve necesariamente una mala noticia para la formación liderada por Carles Puigdemont: "Junts puede tener una relación más positiva con un posible acuerdo con el PSC-PSOE si es un buen acuerdo para el país".