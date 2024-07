La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha confirmado que no presentará candidatura en el Congreso Nacional del 30 de noviembre ni tampoco será la candidata republicana ante una posible repetición electoral en Cataluña, "y menos contra Oriol Junqueras". "No seré candidata a nada, absolutamente a nada", ha dicho este viernes en su discurso ante el Consell Nacional del partido y tras haber participado en la Ejecutiva de ERC presencialmente, después de más de seis años en Suiza.

Ha afirmado que quiere ser útil de cara al Congreso del partido en noviembre, ha defendido que haya un "relevo" generacional y ha pedido a la militancia que pare los rumores de que ella será candidata. "Creo que he cumplido una etapa inmensa. Son 12 años de secretaria general y aún tengo que sumar tres años como secretaria de Política Internacional. Yo creo que está muy bien que mi posición actual la ocupe otro", ha insistido.

Rovira ha indicado que en ERC hay mucho talento, pero que se están "menospreciando" internamente, y ha defendido empoderar ese talento y que ocupe posiciones en la dirección y encabece candidaturas, tras lo que ha reclamado que haya una cadena de relevos ordenada, tranquila y serena, en sus palabras.

"Malos resultados"

Ha recordado que, cuando el ahora ya expresidente de ERC Oriol Junqueras estaba en la prisión, solo tenía 5 minutos para hablar con él por teléfono a la semana: "Y hubo algunos que aguantaron el castillo, que hicieron piña". Rovira ha recordado que la prioridad del partido entonces era lograr que los líderes encarcelados salieran en libertad, y ha reivindicado como clave del éxito "haber resistido a la represión política", tras lo que ha pedido que no haya reproches dentro del partido ahora que no han ganado elecciones.

"Hemos tenido malos resultados, muy malos resultados, durante todo un ciclo electoral, durante cuatro elecciones seguidas", ha lamentado, y ha apostado por tener un debate dentro del partido con garantías políticas y por ponerse de acuerdo en qué cosas deben cambiar.

La secretaria general de ERC ha asegurado que gente de fuera del partido dice que están atravesando una crisis, pero lo ha negado: "Nosotros lo que les tenemos que decir es que no, tenemos un debate, y será maduro", tras lo que ha instado a poner como prioridad el proyecto de ERC. También ha reclamado a la militancia que se haga autocrítica constructiva, "y debe de ser en relación al proyecto, no en relación a uno u otro compañero", y que se ponga fin a la autocrítica destructiva si se detecta en el debate interno.

Concierto económico

Rovira también ha afirmado que el concierto económico "puede ser un espacio de soberanía" que permita a Cataluña estar más preparada para avanzar hacia el referéndum, en referencia a las negociaciones entre republicanos y socialistas para una posible investidura. "Yo pienso que el país necesita hacer pasos claros de soberanía", ha reclamado la dirigente republicana, que ha añadido que Cataluña debe superar la etapa del 1-O y reconstruir una mayoría social y política a favor de la independencia, ha dicho textualmente.

Ha defendido que ERC debe liderar "la articulación de este espacio a favor de un referéndum", reconstruir la estrategia independentista y ganar espacios de soberanía, como asegura que es el concierto económico. Para ella, ha llegado un nuevo ciclo político en el que se debe "volver a unir al independentismo en debates serenos, sanos y honestos" y rehacer confianzas dentro de este movimiento, y ha añadido que si no hacen eso, no podrán recuperar una mayoría independentista.

Replica a Feijóo

Rovira ha comenzado su discurso replicando al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha asegurado que ella ha podido volver a España por un error procesal: "Estoy en casa porque no he cometido ningún delito, estoy en casa porque se ha hecho justicia de verdad, vuelvo con las convicciones intactas".

La dirigente republicana se ha dirigido a Feijóo para decirle que "cuando un Estado no es democrático ni de derecho, no es que haya errores procesales, es que se politiza la justicia, la justicia criminal se convierte en un enemigo claramente político", ha subrayado. Ha añadido que si el juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón "se ha equivocado, es porque la ha prorrogado (la causa) 350.000 veces cada vez que el movimiento independentista se movía", y ha sostenido que la última vez que prorrogó la causa del 'Tsunami Democràtic' fue cuando ERC pactó con el PSOE la amnistía.

Rovira ha lamentado que este magistrado "se ha escapado de aplicar la ley de amnistía", tras lo que le ha acusado de estar prevaricando por ello, y ha defendido que lo mejor que le puede pasar a Cataluña es convertirse en un Estado independiente con jueces que busquen hacer mejor la vida de la gente, ha dicho textualmente.