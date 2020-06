El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha defendido de las acusaciones de la oposición asegurando que no va a dimitir porque no ha hecho "nada ilegal": "No he cometido ninguna ilegalidad, ni yo ni mi equipo. Yo no he cesado a Pérez de los Cobos, sino que ha sido el Secretario de Estado a propuesta de la directora Guardia Civil".

El ministro ha insistido en que incluso el oficial Laurentino Ceña en su carta de renuncia hablaba de "resolución legal pero injusta". Además, Marlaska ha asegurado que se han basado en una "remodelación de los equipos que ya estaba prevista, como también reconoció Ceña".

Marlaska ha asegurado que ni él ni su equipo han solicitado el informe y ha explicado que entre las causas está la pérdida de confianza, pero ha insistido en que no quiere dar más detalles porque tiene "respeto a la carrera profesional de Pérez de los Cobos".

"Están intentando indagar en más razones y perturbar esa carrera profesional, pero yo no estoy por la labor", ha espetado Marlaska en respuesta a una interpelación del diputado de Ciudadanos Eduardo Bal en el Congreso de los Diputados.

A pesar de las múltiples exigencias de dimisión por parte de la oposición, el ministro ha insistido en que dice "toda la verdad" y en que no ha hecho nada ilegal. De hecho, Marlaska ha apelado a una actuación del exministro del Interior Juan Ignacio Zoido: "Fue legal que Zoido cesará a toda la cúpula, que modificara en julio el organigrama del Ministerio. Justificaba esa falta de confianza y no le echamos por la puerta de atrás como hace ustedes", ha espetado en respuesta a una interpelación de los 'populares'.