El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado diferencias en el Ejecutivo de coalición por la vuelta a la actividad no esencial: "Ningún miembro del Gobierno pidió que el presidente rectificase en esta medida de terminar la hibernación económica", ha asegurado este lunes en una entrevista en la Ser.

Según ha podido saber laSexta, la postura de los ministros de Unidas Podemos era contraria a la vuelta al trabajo en las actividades no esenciales este lunes, volviendo al escenario inicial del estado de alarma.

Los ministros del partido liderado por Pablo Iglesias creen que se tendría que haber ampliado el paro, al menos, dos semanas más. A lo largo de la pasada semana, intentaron convencer a Pedro Sánchez para que cambiase su postura, también en el Consejo de Ministros que se celebró el pasado viernes.

Grande-Marlaska: "Si la seguridad de los trabajadores no estuviese garantizada, no habrían vuelto".

"Este Gobierno sigue los criterios del comité cientifico. Nuestro objetivo es la salud de la sociedad. Yo no he percibido ningún tipo de presión de ningún colectivo. El conjunto de la ciudadanía quiere vencer al virus, no hay insolidaridad de ninguna institución", ha apuntado Grande-Marlaska.

El ministro del Interior ha asegurado que hay una información "permanente, reuniones con patronal y sindicatos para informar de la vuelta de hoy al confinamiento. Si la seguridad de los trabajadores no estuviese garantizada no habrían vuelto".

Vuelta a la 'Fase 1' del estado de alarma

Después de dos semanas de una cuarentena más estricta, con los trabajadores de actividades no esenciales en sus casas recibiendo el llamado permiso retribuido recuperable, España vuelve a la fase inicial del estado de alarma.

Los ministros de Sanidad e Interior, Salvador Illa y Fernando Grande-Marlaska, incidieron este sábado en el protocolo sanitario a llevar a cabo por parte de estos trabajadores. El Gobierno repartirá diez millones de mascarillas en los principales nodos de transporte público, unas mascarillas que no serán de uso obligatorio, pero sí recomendado.

Illa insistió en la importancia de que todos aquellos trabajadores que presenten cualquier sintomatología relacionada con el COVID-19, "por leve que sea", deben quedarse en sus casas, al igual que aquellas personas que hayan estado en contacto "estrecho" con alguna persona que haya dado positivo por coronavirus.

Los detalles de estas recomendaciones fueron publicadas por el Ministerio de Sanidad en una amplia guía que se resume en las "tres prioridades" que Illa citó este sábado: distancia interpersonal, lavado de manos e higiene adecuada en lugares públicos y privados.

Entre el resto de -importantes- recomendaciones plasmadas en esta guía, destaca el llamamiento del Gobierno para, en la medida de lo posible, implantar el teletrabajo en aquellas empresas en las que se pueda hacer. Además, se insta a utilizar el transporte privado en lugar del público para aquellos que puedan hacerlo.