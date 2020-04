El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recalcado que el confinamiento seguirá activo el próximo lunes pese a la reactivación de parte de la actividad económica, por lo que ha llamado a mantener las medidas de distanciamento social y ha aconsejado el teletrabajo. Así se ha expresado en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de la Moncloa, y en la que se ha centrado en advertir a los trabajadores sobre qué medidas de precaución deben tomar y bajo qué supuestos pueden volver a su actividad laboral.

"Si una persona presenta sintomatología, por leve que sea -tos, fiebre o dificultad para respirar- no debe acudir al trabajo", ha destacado Illa, que ha añadido que dicho trabajador "debe ponerse en contacto con los servicios médicos de su comunidad autónoma y no incorporarse hasta que se confirme que no hay peligro para él ni para sus compañeros".

Según ha continuado el ministro, tampoco deben acudir a su centro de trabajo "aquellos que hayan estado en contacto estrecho con personas que hayan presentado síntomas o hayan sido diagnosticadas positivamente con COVID-19". Finalmente, también deberán quedarse en su domicilio quienes sean "vulnerables a la enfermedad por edad, por embarazo o padecer afecciones médicas anteriores, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas".

Illa ha insistido en que estas personas, que componen un perfil de riesgo por la crisis sanitaria que padece España a consecuencia de la epidemia de coronavirus, deben ponerse con las autoridades sanitarias, para que "les extiendan la correspondiente baja médica".

Illa también ha dado cuenta de los principales consejos y recomendaciones en el regreso a la actividad, para el que el Ejecutivo ha publicado una guía de buenas prácticas. El ministro ha llamado a seguir "tres prioridades": mantener la distancia mínima de un metro, el lavado de las manos y la "máxima" higiene en los espacios públicos y privados.

El Gobierno repartirá diez millones de mascarillas

En esta misma comparecencia, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que el Gobierno repartirá diez millones de mascarillas durante la próxima semana como medida de seguridad complementaria para las personas que deban volver a su puesto de trabajo este lunes.

La distribución de este producto, que se llevará a cabo por los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y personal de Protección Civil, se efectuará principalmente en el transporte público y en puntos comunes donde se puedan producir aglomeraciones.

El uso de las mascarillas es "recomendable". En este sentido, tanto Illa como Grande-Marlaska han explicado en qué casos no es necesario utilizar las mismas: cuando el traslado al centro de trabajo se realice mediante el uso de otros métodos de transporte como vehículos privados, bicicletas y ciclomotores o andando "porque no hay dificultad en mantener la distancia interpersonal".