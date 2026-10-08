Altar en homenaje a Maricarmen a las puertas de su casa en Retiro: "Tu muerte no es en vano, seguimos en la lucha"

Los detalles En la calle Alcalde Sainz de Baranda y a las puertas de la que fue la casa de Maricarmen durante siete décadas, decenas de ciudadanos se han acercado a depositar velas y flores.

La Puerta del Sol de Madrid se llenó de tristeza y rabia tras la muerte de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desahuciada y se convirtió en símbolo de las movilizaciones por la crisis de la vivienda. En la calle Alcalde Sainz de Baranda, decenas de ciudadanos rindieron homenaje con velas y flores frente a su antigua casa, donde vivió siete décadas. Mensajes como "Gracias por cambiar España" se leen en el lugar. El Sindicato de Inquilinas de Madrid también dejó obsequios en su memoria. Maricarmen fue desalojada el 26 de septiembre y trasladada al hospital, donde falleció. Manifestantes en la Puerta del Sol encendieron velas en su honor.

La madrileña Puerta del Sol se llenó de pena, rabia e indignación durante la madrugada de este miércoles, tras conocerse la muerte de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desahuciada y se convirtió en el motor de las movilizaciones por la crisis de la vivienda y de la acampada, que cumplió su duodécima noche.

En paralelo, en la calle Alcalde Sainz de Baranda y a las puertas de la que fue la casa de Maricarmen durante siete décadas, decenas de ciudadanos se han acercado a depositar velas y flores, en una suerte de altar improvisado. 'Gracias por cambiar España' o 'Lucharemos por ti' son algunos de los mensajes de adiós que pueden leerse en el portal.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid también ha dejado varios obsequios para despedirse de Maricarmen, como camisetas y carteles con el lema 'Maricarmen se queda en nuestro corazón'.

En ese edificio residió Maricarmen hasta el pasado 26 de septiembre, cuando fue desalojada tras ejecutarse la orden de lanzamiento y pese a la protesta de decenas de activistas y vecinos. Fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón por su delicado estado de salud. Finalmente, ha fallecido este miércoles a los 87 años.

En la Puerta del Sol de Madrid, otros manifestantes se han quedado para custodiar las tiendas de campaña. No obstante, también han querido rendir homenaje a Maricarmen y han encendido hileras de velas en torno a la acampada.

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