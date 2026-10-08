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Muere Maricarmen

Altar en homenaje a Maricarmen a las puertas de su casa en Retiro: "Tu muerte no es en vano, seguimos en la lucha"

Los detalles En la calle Alcalde Sainz de Baranda y a las puertas de la que fue la casa de Maricarmen durante siete décadas, decenas de ciudadanos se han acercado a depositar velas y flores.

Ambiente a las puertas del domicilio de Maricarmen Abascal
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La madrileña Puerta del Sol se llenó de pena, rabia e indignación durante la madrugada de este miércoles, tras conocerse la muerte de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desahuciada y se convirtió en el motor de las movilizaciones por la crisis de la vivienda y de la acampada, que cumplió su duodécima noche.

En paralelo, en la calle Alcalde Sainz de Baranda y a las puertas de la que fue la casa de Maricarmen durante siete décadas, decenas de ciudadanos se han acercado a depositar velas y flores, en una suerte de altar improvisado. 'Gracias por cambiar España' o 'Lucharemos por ti' son algunos de los mensajes de adiós que pueden leerse en el portal.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid también ha dejado varios obsequios para despedirse de Maricarmen, como camisetas y carteles con el lema 'Maricarmen se queda en nuestro corazón'.

En ese edificio residió Maricarmen hasta el pasado 26 de septiembre, cuando fue desalojada tras ejecutarse la orden de lanzamiento y pese a la protesta de decenas de activistas y vecinos. Fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón por su delicado estado de salud. Finalmente, ha fallecido este miércoles a los 87 años.

En la Puerta del Sol de Madrid, otros manifestantes se han quedado para custodiar las tiendas de campaña. No obstante, también han querido rendir homenaje a Maricarmen y han encendido hileras de velas en torno a la acampada.

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