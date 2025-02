El marcaje férreo del juez del caso Rubiales a un "interrogatorio de locos": de Luis de la Fuente a García Cuervo

El juez del caso Rubiales, José Manuel Clemente Fernández Prieto, ha tenido palabras para todos en la segunda sesión del juicio por el beso no consentido del presidente de la RFEF a Jennifer Hermoso en la celebración del Mundial.

Críticas y reprimendas a partes iguales. Saca primero del apuro al seleccionador Luis de la Fuente, al que le preguntaban por sus aplausos a Rubiales cuando el presidente decía que no iba a dimitir. Cree el magistrado que no es un tema para este juicio. Sin embargo, para los pies al seleccionador cuando le preguntan por su presencia en la reunión de crisis. Y cuando De la Fuente replica a las preguntas de la fiscal que él no está citado "para hablar de ese tema", el juez estalla. "Perdón. Usted viene a hablar de lo que se le pregunte", le recuerda.

Es más, el juez ha tenido que recordarle cómo funciona una testificación. "Uno no elige de lo que va a hablar. Viene como testigo a responder a lo que se le pregunte. Si lo sabe, lo sabe. Si no lo sabe, no lo sabe. Si estaba, estaba. Si no estaba, no estaba. Si se acuerda, se acuerda. Y si no se acuerda, pues no se acuerda. Pero contestar a lo que se le pregunte, con la obligación de decir la verdad", ha incidido muy didáctico el magistrado.

Porque hoy el juez de la Audiencia Nacional, José Manuel Clemente, ha tenido reprimendas para casi todos los presentes. Por eso, cuando la fiscal insiste, la frena. "No es pertinente", corta el juez. "Lo que no se puede es pretender que en el juicio le pongamos un foco al testigo para que diga lo que tú quieres", le espeta a la fiscal cuando señala que De la Fuente se está contradiciendo con su declaración en la fase de instrucción. "Señora fiscal, queréllese contra el testigo, pero continuemos el juicio", le insta el magistrado.

"Continuemos". Ha sido su palabra más repetida. Y le hemos visto recostado en la silla, visiblemente harto. Palabras de un juez con más de 40 años de profesión a su espalda que no ha tenido casos muy mediáticos en su carrera. Y es que para el magistrado, lo de hoy ha sido un despropósito. "Esto es un interrogatorio de locos", ha llegado a afirmar en la sala.

Más aún cuando ha salido a declarar el exdirector de Comunicación de la RFEF, Pablo García Cuervo. "El tuteo lo dejamos para cuando estemos fuera, ¿no?", le ha reprendido. También cuando García Cuervo ha respondido con condescendencia. "Señor Cuervo, el juicio lo dirijo yo. No usted", le ha afeado el magistrado. Hasta que se le ha acabado la paciencia. Ha sido en un momento en el que el periodista ha criticado la profesionalidad de la abogada de la Asociación de Futbolistas de España (AFE).

"No, ya está. Por favor. Perdone. Mi paciencia está llegando a un límite. Viene aquí a declarar. Basta ya de estas contestaciones. Quiero saber las cosas con claridad, no con chulería", le ha espetado el juez dando un golpe seco en la mesa.

Porque para él, como ha dicho, lo de hoy han sido muchas vueltas y pocas preguntas.

